Primetime-Check

Wie schlug sich «Joko und Klaas» mit ihrem Special gegen das «RTL News Spezial»? Punktete Sat.1 mit dem Auftakt von «The Mole»?

Das ZDF verbuchte mit seiner Sendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» das beste Ergebnis in der Primetime. 5,97 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein und verhalfen dem Mainzer Sender zu 18,6 Prozent Marktanteil. Mit demsicherte man sich 5,01 Millionen Zuschauer und 17,9 Prozent, bei den jungen Zuschauern stieg der Marktanteil von 13,7 und 13,4 Prozent. Dassorgte noch für 3,59 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 15,1 Prozent bei allen sowie 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Das Erste startete mitin den Abend, das von 4,37 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Der Marktanteil lag bei 13,5 Prozent, beim jungen Publikum sicherte man sich zehn Prozent. Mit, welches bereits um 20.45 Uhr startete, holte man nur 3,03 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen mit 9,6 Prozent bei allen und 7,2 Prozent bei den jungen Zuschauern im mäßigen Bereich. Die, die um 22.00 Uhr gesendet wurden, erreichten 2,76 Millionen Zuschauer und 10,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die blaue Eins 7,3 Prozent.Der Start vonverlief in Sat.1 mit 1,56 Millionen Zuschauern und neun Prozent gut, im Anschluss verbuchte die Aussprache von1,34 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wuchs auf 14,6 Prozent. Bei RTL zeigte man zunächst, das 2,36 Millionen Zuschauer erreichte. Mit 1,32 Millionen Zuschauern holte man das beste Ergebnis in der Primetime («Aktenzeichen XY… ungelöst»: 1,29 Millionen), der Marktanteil lag bei 14,4 Prozent.startete mit 1,18 Millionen Zuschauern, bei den Umworbenen enttäuschte das neue Format mit 7,6 Prozent.beendete die Hauptsendezeit mit 10,8 Prozent Marktanteil.sorgte bei ProSieben für 1,30 Millionen Zuschauer, danach erreichte1,31 Millionen. Die Sendungen liefen mit 11,3 und 10,2 Prozent mäßig.undschnappten sich 0,86 und 0,56 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr man 6,2 und 4,7 Prozent Marktanteil ein. Kabel Eins schickteauf Sendung, der von 1,60 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Der Spielfilm sicherte sich 7,8 Prozent Marktanteil.Die letzten zwei-Wiederholungen verbuchten 0,97 und 1,05 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe floppten diese mit 2,7 und 3,0 Prozent. Ebenfalls schlecht performtemit 0,39 Millionen Zuschauern und 2,1 Prozent in der Zielgruppe. Im Anschluss kamauf 3,5 Prozent Marktanteil.