Tom Cruise will Film im Weltall drehen

Kino-News

Ein Schauspielstar greift nach den Sternen: Tom Cruise möchte für ein Weltallabenteuer in All reisen.

Tom Cruises Streben nach immer höheren und atemberaubenderen Aktionen erreicht ein völlig neues Level: Der Schauspieler, der für «Mission: Impossible 2» an den Canyons des Dead Horse Point State Parks in Utah entlang kraxelte, für «Mission: Impossible – Phantom-Protokoll» den Wolkenkratzer Burj Khalifa erklomm, in «Mission: Impossible – Rogue Nation» zu sehen ist, wie er an einem startenden Flugzeug hängt, und für «Mission: Impossible – Fallout» mehrmals einen Halo-Jump wagte, möchte ins Weltall reisen. Wie 'Deadline Hollywood' berichtet, arbeitet Cruise dafür mit Elon Musks Space-X-Programm sowie der NASA zusammen.Das noch unbetitelte Filmprojekt wäre der erste fiktionale Spielfilm, der im Weltall gedreht wird. Laut 'Deadline Hollywood' handelt es sich dabeium einen weiteren «Mission: Impossible»-Film, sondern um ein Originalprojekt, das dem Genre "Action-Abenteuer" zugeordnet wird. Einen Haken hat die Sache, die sich momentan im frühen Planungsstadium befindet, jedoch noch: Bislang hat sich kein Studio gefunden, das sich an diese waghalsige Unternehmung herantraut.Voraussichtlich noch dieses Jahr werden wir erst einmal Tom Cruise am Steuer eines Düsenjets sehen, und zwar in der Jerry-Bruckheimer-Produktion «Top Gun: Maverick». Der ursprünglich für einen Kinostart diesen Sommer angekündigte, neue Film des «Tron: Legacy»-Regisseurs Joseph Kosinski visiert aktuell einen Kinostart im Dezember an. Zum Cast gehören unter anderem Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris und Val Kilmer. Die deutschen Erfolgskomponisten Harold Faltermeyer und Hans Zimmer steuern die Musik bei.