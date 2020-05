Raabs #FreeESC findet mit 15 Teilnehmern statt

TV-News

Wer singt, ist noch geheim. ProSieben veröffentlicht die Infos zum Event am 16. Mai nur häppchenweise.

„ Musik verbindet uns alle und an diesem Abend ganz besonders. Denn dann finden wir heraus, welcher Künstler und welcher Song die Zuschauer am meisten berühren werden. Ich bin ganz gespannt auf die Interpreten: Wird es Pop, Heavy Metal, Rap oder doch etwas komplett anderes? Ich freue mich auf einen unglaublich bunten Abend voller Überraschungen.

” Steven Gätjen

Am 16. Mai veranstaltet ProSieben einen freien «Eurovision Song Contest» - das Original kann wegen der weltweiten Coronakrise bekanntlich nicht stattfinden. Hinter dem freien Wettbewerb steht Entertainer Stefan Raab als Produzent. Die mehrstündige 20.15-Uhr-Sendung, die in Köln hergestellt wird, hat Conchita Wurst und Steven Gätjen als Moderatoren verpflichtet. Nun ist auch klar, welche Länder mitmachen. Das Grundkonzept war schon durchgedrungen. Unter Einhaltung alle Hygiene-Regeln sollen Musiker in Köln für ihr Land singen.15 Länder an der Zahl duellieren sich an diesem Abend: Kroatien, Israel, Türkei, Dänemark, Schweiz, Großbritannien, Österreich, Niederlande, Deutschland, Spanien, Polen, Bulgarien, Italien, Irland und Kasachstan. Somit ist auch klar: Australien, seit einiger Zeit Kult-Land unter den «ESC»-Teilnehmern, mischt in der Raab-Version nicht mit. Lokale #FreeESC-Sympathisanten verfolgen die Show und vergeben stellvertretend für ihr Land die Punkte nach dem traditionellen ESCModus: 1 bis 8, 10 und 12 Punkte. In Deutschland, Österreich und der Schweiz voten die ProSieben-Zuschauer via Telefon und SMS, Anrufe und SMS werden in Punkte umgerechnet.Übrigens: Welche 15 Musiker auf der Bühne stehen werden, hält der Münchner Sender weiter unter Verschluss. Conchita Wurst erklärte in einer ProSieben-Mitteilung, sie erwarte einen abwechslungsreichen Abend mit herausragenden Künstlern unterschiedlichster Genres.