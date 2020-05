Mit Pocher & Wendler: «Denn sie wissen nicht, was passiert» holt zweithöchste Reichweite ever

Quotennews

Zum dritten Mal in Folge sicherte sich die RTL-Show am Samstagabend mehr als drei Millionen Zuschauer und die deutliche Primetime-Führung beim jungen Publikum.

Quotenverlauf: «Denn sie wissen nicht, was passiert» 2020 18. April: 3,05 Mio (11,3% / 17,5%)

25. April: 3,31 Mio (12,8% / 20,1%)

Vor zwei Monaten noch duellierten sich Oliver Pocher und Michael Wendler in einer quotenstarken RTL-Eventshow, an diesem Samstag traten sie nun einem Team gemeinsam gegen Barbara Schöneberger und Günther Jauch an. Mit ihrem Überraschungs-Auftritt verhalfen die beiden ehemaligen Instagram-Streithähne dem Live-Formatzur zweithöchsten Reichweite in seiner Geschichte. Die dritte und vorerst letzte neue Folge der Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, die erneut von Thomas Gottschalk moderiert wurde, verlor gegenüber der letzten Ausgabe nur leicht und erreichte ab 20.15 Uhr 3,21 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.Im Vergleich zum Rekord-Ergebnis der Vorwoche gingen damit rund 100.000 Zuschauer verloren, der Marktanteil beim Gesamtpublikum kletterte infolgedessen auf gute 12,1 Prozent. Stark schnitt die Sendung wie gewohnt auch bei den 14- bis 49-Jährigen ab, bei denen die Sendung diesmal aber die 20-Prozent-Marke verpasste. Und dennoch: Mit 1,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 17,2 Prozent in der Zielgruppe war der Live-Show die Marktführung beim jungen Publikum völlig sicher, nur die «Tagesschau» erreichte vor Beginn der Primetime einige Werberelevante mehr. Die Jubiläums-Ausgabe von «Schlag den Star» musste sich «Denn sie wissen nicht, was passiert» (das übrigens im August zurückkehren soll ) hingegen geschlagen geben, wenngleich auch die ProSieben-Show beim Publikum zu punkten wusste.Im Anschluss an «Denn sie wissen nicht, was passiert», gegen 0.45 Uhr, schickte RTL schließlichauf Sendung, das noch eine knappe Millionen Zuschauer vom Schlafengehen abhielt. Die Marktanteile bewegten sich zu dieser unchristlichen Stunde bei weiterhin guten 10,5 Prozent bei allen und überdurchschnittlichen 15,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Da RTL in der Primetime über Stunden hinweg starke Quoten generierte, fielen auch die Tagesmarktanteile unterm Strich gut aus. Während man beim Gesamtpublikum auf 10,3 Prozent kam und damit lediglich knapp dem ZDF (10,4%) den Vortritt lassen musste, reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 13,1 Prozent sogar locker für die Marktführung vor ProSieben (10,1%).