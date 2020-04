«Himmelstal»: Thrillerserie wird bei TNT Serie als Event programmiert

TV-News

Eine Reise in die Postkartenidylle des Trentino konfrontiert in der Serie «Himmelstal» eine junge Schwedin mit der Frage, wozu sie fähig ist, um zu überleben.

Die Thrillerseriehat einen deutschen Premierentermin erhalten: Wie TNT Serie mitteilt, wird das Format mit dem «Vikings»-Mimen Josefin Asplund und Matthew Modine («Stranger Things») im Juni als deutsche Erstausstrahlung gezeigt – und zwar im Rahmen einer Eventprogrammierung. Am 19. und 26. Juli 2020 gibt es ab 20.15 Uhr jeweils zwei Episoden der skandinavischen Miniserie zu sehen.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Psychothriller von Marie Hermanson und ist von Oskar Thor Axelsson («Trapped – Gefangen in Island») sowie Enrico Maria Artale («The Third Half») inszeniert. Zum Cast zählen unter anderem auch Lorenzo Richelmy («Marco Polo»), Agnieszka Grochowska («Wanda, mein Wunder») und Richard Brake («Batman Begins»).So fasst der Sender den Plot zusammen: Die eineiigen Zwillinge Siri und Helena (beide: Josefin Asplund) haben vor Jahren den Kontakt verloren. Als Siri ihre Schwester unerwartet anruft und zu sich in das Luxus-Sanatorium „Himmelstal" einlädt, zögert Helena deshalb zunächst. Doch der Wunsch, ihrem tristen Alltag zu entkommen und die Beziehung zu ihrer Schwester zu kitten, überwiegt. Bereits kurz nach ihrer Ankunft wird Helena allerdings klar, dass Siri eigene Ziele verfolgt: Sie gibt sich als Helena aus, um aus der Klinik zu entkommen. Denn in der von dem Psychiater Dr. Fisher (Matthew Modine) kontrollierten Einrichtung ist nichts, wie es auf den ersten Blick scheint.