Steven Yeun unterschreibt Amazon-Vertrag

US-Fernsehen

Der Schauspieler aus «The Walking Dead» wird künftig Projekte für Amazon umsetzen.

Der Schauspieler Steven Yeun hat einen neuen Vertrag mit Amazon unterzeichnet. Im Rahmen dieses Deals wird er mit Amazon zusammenarbeiten, um Serien für die Streamingplattform zu erstellen. Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass Yeun die Hauptrolle in der neuen Amazon-Animationsserie «Invincible» spielen wird.„Ich fühle mich in diesen Zeiten sehr glücklich und privilegiert, dass ich die Möglichkeit habe, mehr Geschichten zu erzählen“, sagte Yeun. „Ich fühle mich geehrt, in so guter Gesellschaft mit dem unglaublichen Talent bei Amazon zu sein, und ich freue mich sehr darauf, mit einzigartigen Stimmen zusammenzuarbeiten, um Geschichten zu erzählen, die uns verbinden.“Yeun ist vor allem aus «The Walking Dead» bekannt, in der Serie gehörte er sechs Staffeln zum Hauptcast. „Steven hat der internationalen Popkultur mit seiner herausragenden Rolle in «The Walking Dead» seinen Stempel aufgedrückt und ist ein versierter Schauspieler, der in einer Vielzahl von Film-, Fernseh- und Sprachproduktionen tätigt ist“, sagte Albert Cheng, COO und Co-Fernsehchef der Amazon Studios.