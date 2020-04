Mit neuer Folge: «Blue Bloods» steigert sich leicht in der Zielgruppe

US-Quoten

Die CBS-Krimiserie hat sich mit starken Zahlen zurückgemeldet, in der jungen Zielgruppe hat sie sogar ein wenig dazugewonnen.

Mit starken Werten hat sich die CBS-Krimiserienach einer zweiwöchigen Pause zurückgemeldet: Mit insgesamt 8,09 Millionen Zuschauern sicherte sie sich am Freitag den Tagessieg beim Gesamtpublikum. Als Rating bei den 18- bis 49-Jährigen standen 0,8 Prozent zu Buche, das waren immerhin 0,1 Prozentpunkte mehr als zuletzt.(6,18 Millionen) und(7,06 Millionen) blieben stabil bei 0,7 Prozent.ABC wurde mit durchschnittlich 0,7 Prozent stärkster Verfolger von CBS – möglich war das mit der zweiten Runde desab 20 Uhr. Die absolute Zuschauerzahl fiel mit 3,12 Millionen aber um ein Vielfaches schwächer aus als bei Runde eins am Donnerstag, da war die Reichweite noch fast doppelt so hoch.Bei FOX hatleicht abgeben müssen, von 0,6 ging es binnen Wochenfrist auf 0,5 Prozent runter bei den Werberelevanten. Auch die Sehbeteiligung sank leicht um 170.000 Zuseher, 2,02 Millionen Zuschauer waren diesmal zugegen. 4,82 Millionen Zuschauer erzieltebei NBC, unverändert 0,6 Prozent wurden als Rating beim jungen Publikum ausgewiesen.verzeichnete anschließend ebenfalls 0,6 Prozent bei den Umworbenen.