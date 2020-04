Quotennews

Neuer Allzeit-Rekord: «heute-show» mit beinahe fünfeinhalb Millionen Zuschauern

Daniel Sallhoff von 25. April 2020, 08:37 Uhr

Die «heute-show» hat am Freitag so viele Zuschauer wie noch nie erreicht. Sowieso lief es für das ZDF am Freitagabend dank Krimis sehr gut.

Kein Publikum im Studio, dafür aber umso mehr Publikum vor den heimischen TV-Geräten: Die «heute-show» dreht in Corona-Krisenzeiten mächtig auf, am Freitag wurden neue Allzeit-Bestwerte verzeichnet. 5,46 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen sich die ZDF-Satireshow an, die wegen vorausgegangener Corona-Berichterstattung erst verspätet gegen 22.45 Uhr startete. Die bislang beste Reichweite von vor fünf Wochen wurde damit um rund 400.000 Zuschauer überboten.



Auf sensationelle 21,7 Prozent stieg der Gesamt-Marktanteil, nur eine Ausgabe aus dem Jahr 2014 lief mit 25,1 Prozent noch besser – die hatte allerdings auch ein WM-Fußballspiel als Lead-In. Bei den 14- bis 49-Jährigen staubte Oliver Welke diesmal 17,8 Prozent Marktanteil ab und wurde somit Zweitplatzierter nach «Let’s Dance». 1,42 Millionen Jüngere sahen zu, das waren minimal weniger als vor einer Woche (1,47 Millionen).



Trotz des starken Vorlaufs: «aspekte – on tour aus der Staatsbibliothek zu Berlin» wollten im Anschluss nur 1,13 Millionen Menschen sehen, die Gesamtquote krachte auf unzureichende 6,3 Prozent. Das wird dem «Der Alte» mit 6,18 Millionen Zuschauern und 18,3 Prozent Marktanteil, danach lief auch «Letzte Spur Berlin» mit 5,55 Millionen Zusehern sowie 16,7 Prozent blendend. Das «heute-journal» verbuchte im Schlepptau 4,75 Millionen Zuschauer mit 16,0 Prozent Marktanteil.



Das Erste hat ebenfalls gut performt: Ein «ARD-extra» zur Corona-Lage hatte zunächst 5,76 Millionen Zuschauer, nachdem bei der «Tagesschau» 6,26 Millionen Zuseher zu Buche standen. Der vierte und vorerst letzte Teil der Reihe «Toni, männlich, Hebamme – Eine runde Sache» lockte dann 4,38 Millionen Menschen an, 13,0 Prozent Marktanteil sprangen damit heraus – ähnlich solide lief es vor einer Woche. Sehr gute 9,4 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen, was zum Schluss sogar noch einem Rekord gleichkam. Zudem lag Das Erste somit gleichauf mit ProSieben

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

