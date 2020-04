Netflix besorgt sich noch einmal eine Milliarde US-Dollar

Wirtschaft

Der Streaminggigant will sich somit rüsten: Er will Ausgaben für Content tätigen und sich gegen potentielle Übernahmen rüsten.

Der Schuldenberg von Netflix steigt und steigt und steigt – zum Glück auch die Kundenzahl. Im ersten Quartal 2020 gewann das Unternehmen weltweit 16 Millionen Kunden hinzu, ein Rekordwert. Das in Los Gatos, Kalifornien, ansässige Unternehmen, das von CEO Reed Hastings geleitet wird, hat zuletzt schon regelmäßig Finanzmittel über Schuldenangebote beschafft, da es mehr Geld in sein Angebot investiert als es einnimmt. Ein so genannter positiver freier Cashflow ist also nicht vorhanden. Jetzt holt sich Netflix ein weiteres Mal Geld – und zwar eine Milliarde US-Dollar, wie diverse US-Medien berichten."Netflix beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu Inhaltsakquisitionen, Produktion und Entwicklung, Kapitalausgaben, Investitionen, Betriebskapital sowie potenzielle Akquisitionen und strategische Transaktionen gehören können", sagte das Unternehmen. Die vorherigen Schuldenaufnahmen von Netflix erfolgten in den vorherigen Jahren in der Regel im April und Oktober und beliefen sich zuletzt auf jeweils rund zwei Milliarden US-Dollar.Die neue Fremdfinanzierung gibt Netflix zudem zusätzliche finanzielle Flexibilität inmitten der Coronavirus-Pandemie. Bei der Berichterstattung über die Ergebnisse des ersten Quartals hatte das Unternehmen angegeben, dass es im März mit Barmitteln in Höhe von 5,2 Milliarden US-Dollar und einer unbesicherten Kreditfazilität in Höhe von 750 Millionen US-Dollar, die noch nicht in Anspruch genommen wurde, abgeschlossen hat. Kombiniert mit einem verbesserten Ausblick auf den freien Cashflow für 2020 aufgrund von Produktionsstillständen, "verfügen wir über mehr als 12 Monate Liquidität und eine beträchtliche finanzielle Flexibilität", sagte das Unternehmen und fügte hinzu: "Unsere Finanzierungsstrategie bleibt unverändert - unser derzeitiger Plan ist es, weiterhin Schulden zur Finanzierung unseres Investitionsbedarfs zu nutzen". Der aktuell weiterhin negative Cashflow ist seitens Netflix eine Wette auf eine starke Zukunft. Allein im Jahr 2019 investierte man 15 Milliarden US-Dollar ins Programm, so viel wie nie.