Spiel, Spaß, Sitz: Sat.1 Gold lädt in die Welpenschule

TV-News

Von der britischen Doku will der Best-Ager-Sender noch im Frühjahr vier Episoden zeigen.

Noch bis Donnerstag kommender Woche gehört der Donnerstagabend beim Best-Ager-Sender Sat.1 Gold den Wiederholungen der Casting-Show «The Voice Kids». Der Wettbewerb geht in Sat.1 am Sonntagabend mit einer finalen Liveshow zu Ende. Ab dem Donnerstag, 7. Mai 2020, setzt Sat.1 Gold daher wieder auf tierische Doku-Formate.Vier Folgen vonsind dann zu sehen. Da Sat.1 Gold ab 20.15 Uhr Doppelfolgen zeigt, ist die britische Produktion schon eine Woche später vollständig gezeigt. Oli Juste, Katie Patmore sowie Hannah Molloy fungieren in den Episoden als Experten.In ihrer Schule sollen Menschen den Umgang mit kleinen Hundewelpen lernen.