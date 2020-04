Reichweiten-Tagessieg beim Gesamtpublikum: Das Erste hat wieder die Nase vorn

Quotennews

Information und Familienserien: Beim Gesamtpublikum fuhr wieder einmal kaum ein Weg am Ersten vorbei.

Die meistgesehene Sendung des Tages war am Dienstag erneut die. Allein im Ersten kamen die Hauptnachrichten um 20 Uhr auf 6,73 Millionen Wissbegierige und großartige 19,6 Prozent Marktanteil.schloss mit 6,44 Millionen und 18,1 Prozent an. Aber auch die Familienserien im Ersten fanden insgesamt großen Anklang.legte ab 20.35 Uhr mit 5,48 Millionen Serienfans und tollen 15,3 Prozent vor.Ab 21.25 Uhr folgtemit 5,26 Millionen Interessenten und 15,5 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte «Um Himmels Willen» wiederum mäßige 5,5 Prozent Marktanteil, gefolgt von 5,3 Prozent für «In aller Freundschaft».Kabel Eins dagegen setzte in der Primetime auf ein Filmdoppel, das ankam: Zunächst erreichte1,51 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 0,64 Millionen Umworbene.erreichte danach 0,96 Millionen Filmfans, von denen sich 0,43 Millionen im werberelevanten Alter befanden. Beide Filme holten sehr gute Marktanteile – jeweils 4,3 Prozent bei allen und 6,0 Prozent bei den Jüngeren.