Luke über seine «Fernsehgarten»-Nummer: ,Wir haben die Auflösung komplett überschätzt'

Im zweiten Teil unseres großen Interviews mit Luke Mockridge reden wir über die neuen Folgen seiner Schul-Show und seinen umstrittenen Auftritt im «ZDF-Fernsehgarten» im letzten Sommer.

SAT.1 / Willi Weber Sarah Lombardi, Michael Schulte und Luke Mockridge in der neuen Staffel von «Luke! Die Schule und ich»

Innerhalb von «Luke! Die Woche und ich» haben wir schon früh Interviews mit Kindern gemacht, die beim Zuschauer sehr gut ankamen. Von daher war uns immer klar: Wir wollen mal etwas mit Kids machen, aber nicht dieses ,Erwachsener versagt mit Absicht und Kind kann glänzen', sondern eine Show, bei der Erwachsene und Kinder auf Augenhöhe stehen und beide wirklich gewinnen wollen. Ich finde es auch immer wieder toll, wenn der Zuschauer bei uns an Schulstoff erinnert wird und dann vor dem TV anfängt zu grübeln. Wie war das denn nochmal mit der Hypotenuse in Mathe? Wann war nochmal die französische Revolution? Wenn die 12-jährige Tochter auf dem Sofa etwas weiß, was der Vater nicht mehr weiß – dann haben wir genau das erreicht, was wir schaffen wollen. Dieses ,Ach, du Scheiße wie ging das nochmal'-Gefühl ist glaube ich ein großer Teil des Erfolgsgeheimnisses.Genau, wir arbeiten weiterhin eng mit dem Stark-Verlag zusammen. Es bleibt natürlich eine Fernseh-Show, und wir brauchen an manchen Stellen Elemente, die mehr auf Unterhaltung schielen. Aber größtenteils beschäftigen wir uns mit Schul-Stoff, der in den jeweiligen Stufen vorkommt.Wie alle anderen Shows zurzeit haben wir kein Publikum und wir haben diesmal die Kinder zu Hause gelassen. Stattdessen lassen wir jetzt zwei Promi-Teams gegeneinander antreten, wobei zwei Promis für die Schulen spielen, die hätten da sein sollen. Aber die Kids sind per Facetime zugeschaltet, drücken die Daumen auf digitalem Weg. Und zu Hause müssen sie parallel ein paar ,Hausaufgaben' live erledigen, einer musste z.B. während der Show zehn Kilometer laufen und meinen Rekord knacken. Es funktioniert erstaunlich gut, wir machen noch immer eine informative und launige Sendung!Ohne Publikum ist es schon eine andere Art von Show, das habe ich auch gemerkt, als ich im Ratepanel von «The Masked Singer» zu Gast war. Zugleich ist man aber dadurch mehr bei sich und bei dem, was auf der Bühne passiert. Ich denke, dass es dem Unterhaltungswert der Show keinen elementaren Abbruch tut, nein.Eigentlich recht nüchtern. Ich trenne Job und echtes Leben. Ich halte mich nicht so sehr an Dingen auf und versuche stattdessen, weiterzumachen. Es lief aber zu lang zu gut. Ich wusste immer, dass es eines Tages stürmisch werden würde. Rückblickend bin ich froh, dass es eine selbstgemachte Delle war, eine Aktion von mir ausgehend, und keine Boulevard-Nummer, auf die man dann nur reagieren kann. Wir haben schlichtweg die Auflösung komplett überschätzt. Mein Plan war es zu sagen: HA HA! Die Kinder waren’s, wie sympathisch, wie süß. Der ganze Aufriss wegen nix. Naiver Weise dachte ich, die Presse würde meiner Dramaturgie folgen. Sehr naiv.Als der Stunt gemacht war und ich merkte, wie diese riesige Welle kommt, dachte ich mir: Geil – und wir haben diese zuckersüße, total ungefährliche Auflösung in der Hand, die wir jetzt ein paar Wochen unter Verschluss halten und dann voll ausspielen. Die Aufmerksamkeit auf meiner Show war gigantisch. Ich dachte, ich gewinne damit alle verlorene Sympathie zurück, aber die Meinung hatte sich schon zementiert. Es gab zwar viele positive, aber noch mehr negative Schlagzeilen. Wie immer waren die negativen lauter.Nein! Generell im Leben nicht. Ich kann mich, wie schon geschehen, nochmal entschuldigen, wenn sich jemand von meinem Auftritt angegriffen oder beleidigt gefühlt hat – auch gegenüber den Kollegen vom ZDF , das sollte keine unkollegiale Nummer sein. Das alles ist viel größer geworden, als ich das vorhatte und das Ausmaß tut mir leid. Der Anfang einer Karriere besteht darin, dass einen nur Leute kennen, die einen mögen. Fans halt. Der ganze Rest kennt dich nicht oder du bist ihm egal. Plötzlich war ich aber omnipräsent und es fühlte sich an, als ob jeder eine Meinung zu mir und meiner Arbeit hatte. Dass das aber in mir nichts verändern darf, dauert einen Moment oder zwei. Es war eine kleine, süße Idee, die komplett von den Schienen geflogen ist. Aber gut, das liegt jetzt auch in der Vergangenheit. Mal gewinnt man, mal verliert man. Unterm Strich: Ich find's immer noch lustig.Natürlich! Und ich freue mich drauf.Sobald die Idee da ist! Solange das Konzept noch nicht steht, würde ich das noch nicht machen.