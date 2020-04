«Verstehen Sie Spaß?»: Geburtstagsshow siegt beim jungen Publikum

Quotennews

Die Live-Jubiläumsausgabe der Versteckten-Kamera-Show mit Guido Cantz war besonders bei den 14- bis 49-Jährigen angesagt.

hat am Samstag seinen 40. Geburtstag gefeiert, die dienstälteste Unterhaltungsshow hat damit den Primetime-Sieg beim jungen Publikum ergattert. 1,80 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sorgten für stolze 18,7 Prozent Marktanteil. So gut lief es schon seit mindestens 2007 nicht mehr für die Versteckte-Kamera-Show im Ersten.Insgesamt wurde die Live-Show, die Corona-bedingt natürlich ohne viele Gäste im Studio auskommen musste, von 6,40 Millionen Menschen gesehen. Das führte zu hervorragenden 19,6 Prozent Marktanteil. Die Marke von sechs Millionen Zusehern hat das Format zuletzt im Februar 2007 geknackt.Diehatten direkt danach sogar 19,7 Prozent Marktanteil vorzuweisen, die Gesamt-Zuschauerzahl ging aber auf 3,92 Millionen zurück. Als keine gute Idee erwies es sich übrigens, am Vorabend ein Fußballspiel von 2014 (BVB – FC Bayern) zu wiederholen: Der DFB-Pokal-Klassiker interessierte gerade einmal 1,23 Millionen Fans, nur 0,19 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Folge: Miese Marktanteile in Höhe von 5,2 respektive 3,2 Prozent. Dieschnitt mit 2,47 Millionen Zuschauern und 8,6 Prozent bei Allen ebenfalls schlecht ab – da aufgrund der Corona-Krise aber kaum Sport stattfindet, ist das auch kein großes Wunder.Durch die starke Primetime hat Das Erste einen zweistelligen Tagesmarktanteil bei den Jüngeren erreicht: Gute 10,4 Prozent standen im Schnitt zu Buche, Gewinner RTL verzeichnete 12,3 Prozent. Beim Gesamtpublikum lagen Das Erste und das ZDF am Samstag gleichauf mit jeweils 12,5 Prozent.