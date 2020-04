Gegen den Football-Entzug: ProSieben Maxx zeigt die vergangenen fünf SuperBowls

TV-News

Außerdem werden online die beliebtesten Spiele der 100. NFL-Saison wiederholt. Das Publikum bestimmt das Programm.

Das eierförmige Leder ruht, doch das heißt nicht, dass Football-Fans an Ostern in die Röhre schauen müssen: ProSieben Maxx tut es Sky und dem Ersten gleich, wo Sendeplätze mit alten Fußballpartien bestückt werden, und plant in naher Zukunft Football-Wiederholungen. Der Spartensender ProSieben Maxx wird nämlich gemeinsam mit ran.de ab Karfreitag im Archiv kramen und die fünf vergangenen-Übertragungen wiederholen. Los geht es am 11. April bzw. Karsamstag um Mitternacht. Weitere Ausstrahlungen folgen ab dann jeweils in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ebenfalls um 0.00 Uhr. Auf ran.de stehen die Spiele jeweils drei Tage lang zum Abruf zur Verfügung.Wem das noch nicht genug ist, bekommt auf der «ran»-Webseite noch mehr NFL aus der Konserve geboten: In den kommenden acht Wochen zeigt ran.de immer samstags und sonntags um 19.00 Uhr ein Spiel aus der Regular Season 2019/2020. Als Ausnahme gibt es am Osterwochenende sogar je ein Spiel am Freitag, Samstag und Sonntag.Das Besondere: Das Publikum hat es mittels App-Abstimmung selbst in der Hand, welches Spiel es in den Stream schafft. Jede Partie ist dann jeweils drei Tage online abrufbar. Die Votings für die Spiele des kommenden Wochenendes gibt es jeweils von Montag bis Mittwoch in der «ran»-App. Als Ausnahme gibt es Osterwochenende sogar je ein Spiel am Freitag, Samstag und Sonntag.