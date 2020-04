«Star Trek: Picard» erobert sich die VOD-Chartspitze zurück, «The Mandalorian» steigt in die Top Ten ein

VOD-Charts

Die in Podcasts und den sozialen Netzwerken gehypte Dokuserie «Tiger King» schafft noch nicht den Sprung in unsere wöchentliche Top Ten.



In «Fest & Flauschig» wurde darüber gesprochen, ebenso in «Baywatch Berlin», doch in unseren wöchentlichen Top Ten der in Deutschland am häufigsten gestreamten VOD-Inhalte hat sie sich noch nicht platzieren können: Die Netflix-Dokuserie «Großkatzen und ihre Raubtiere» (Originaltitel: «Tiger King»). Dafür hat sichvom Silberrang zurück auf Platz eins der Streamingcharts geackert. Die hierzulande exklusiv bei Amazon abrufbare Serie lockte brutto 7,73 Millionen Menschen an die Bildschirme. Auf Platz zwei steht diese Woche die spanische Netflix-OriginalseriealiasDie Ganovenposse brachte es auf 4,55 Millionen Bruttokontakte. «Élite», der ebenfalls spanische Spitzenreiter der Vorwoche, rutscht übrigens aus den Top Ten heraus. Zurück in den Streamingcharts ist derweil. Die schwarzhumorige Thrillerserie mit Jason Bateman kam in den vergangenen Tagen auf 3,94 Millionen Interessenten brutto. Die ebenso dramatische wie humorvolle Anwaltserieindes landete bei 3,31 Millionen Serienfans brutto.Ganz dicht dahinter: Die Chuck-Lorre-Sitcommit 3,24 Millionen Interessenten brutto. Auf dem sechsten Rang landet in den aktuellen VOD-Charts das Disney+-Original, das sich somit erstmals in den Streamingcharts finden lässt. Brutto 2,64 Millionen «Star Wars»-Fans kamen zusammen. Gleichauf befinden sich übrigens die Knastserieund. Die Top Ten werden abgeschlossen von der Teenieserie(mit 2,60 Millionen Bruttokontakten) und von der Comedyserie(mit 2,59 Millionen Bruttokontakten).