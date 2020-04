«Krass Schule» legt Corona-Drehpause ein

TV-News

Während die RTLZWEI-Soaps «Köln 50667» und «Berlin – Tag & Nacht» zum Drehalltag zurückkehren, setzt das Nachmittagsformat erst einmal aus.

Bei RTLZWEI geht es in Sachen Soap-Dreh zwei Schritte vorwärts und einen Schritt zurück: Zwar nehmen die filmpool-Produktionen «Köln 50667» und «Berlin – Tag & Nacht» wieder ihre Dreharbeiten auf, werden die Dreharbeiten zuunterbrochen. Grund dafür ist – wenig überraschend – die Corona-Pandemie, wie 'DWDL' berichtet. Ein Sendersprecher wird zitiert: "Für RTLZWEI hat in diesen Tagen und Wochen die Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aller Menschen in unserem Land höchste Priorität. […] Jede Produktion hat ihre eigenen Bedingungen und Erfordernisse. Daran entscheiden wir täglich neu, ob eine gegebenenfalls eingeschränkte Weiterarbeit möglich oder eine Unterbrechung geboten ist."Da es an Nachschub mangelt, wird auch die Ausstrahlung neuer Folgen demnächst beendet: Die derzeit laufende Staffel der Produktion aus den Häusern Redseven Entertainment und La Paloma wird diesen Freitag, den 3. April 2020, unterbrochen. Als Finale fungiert dann ab 17.05 Uhr eine Folge mit einem emotionalen Streit zwischen den zentralen Figuren Carmen, Lukas und Timo.Und auch sonst passiert viel in der Folge: Max gewinnt ein romantisches Wellnesswochenende für zwei Personen. Jessi möchte er nach der gemeinsamen, turbulenten Zeit nicht mitnehmen. Dann geben ihm seine Kolleginnen Thea wie auch Franziska einen Korb. Wen wird der Single-Lehrer zu diesem Pärchen-Wochenende nun einladen? Und wo ist der gesamte Wurstvorrat der Schulkantine geblieben?