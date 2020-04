ESPN schließt Sportlücke mit Michael-Jordan-Doku

US-Fernsehen

Der Sportsender zieht seine Dokumentationsreihe vor, die eigentlich für die Sportpause geplant war.

Der Disney-Sportsender ESPN plante eigentlich im Juni seine zehn-teilige Sportdokumentation «The Last Dance» über den Ausnahmebasketballspieler Michael Jordan zu starten. Die Verantwortlichen des Senders reagierten allerdings auf die anhaltendende Corona-Pandemie und ziehen durch den aktuellen Ausfall von zahlreichen sportlichen Events die Doku-Serie vor.Die Jordan-Doku wird zwischen 19. April und 17. Mai am Sonntagabend bei ESPN ausgestrahlt. In den Vereinigten Staaten brauchen die Zuschauer ein Abo des Sportsenders, außerhalb Jordans Heimatland wird die Doku-Reihe bei Netflix bereitstehen. „Da die Gesellschaft in dieser Zeit ohne Live-Sport auskommt, suchen die Zuschauer immer noch nach der Sportwelt, um zu entkommen und eine kollektive Erfahrung zu machen“, teilte ESPN mit.Der Sender weiter: „Wir haben die Aufrufe von Fans gehört, die uns baten, den Veröffentlichungstermin für die Serie vorzuziehen, und wir freuen uns, dass wir den Produktionsplan beschleunigen konnten, um genau das zu erreichen. Dieses Projekt feiert einen der größten Spieler und eine der größten Dynastien aller Zeiten, und wir hoffen, dass es als eine der vereinigende Unterhaltungserfahrung dienen kann, um die Rolle auszufüllen, die der Sport oft in unserem Leben spielt, indem es eine Geschichte erzählt, die alle – nicht nur die Sportfans – fesseln wird.“