Das Erste muss Produktion von «Wer weiß denn sowas?» vorzeitig beenden

TV-News

Nach Ostern sollen erst einmal Reruns mit Kai Pflaume die Lücke füllen.

Die in Deutschland erfolgreichste Vorabendshow ist ebenfalls vom Corona-Virus betroffen. Wegen der rasanten Ausbreitung werden derzeit keine Showformate vor Publikum produziert. Zuschauer, die jeweils hinter den Teamkapitänen Elton und Bernhard Hoecker sitzen und teils auch Fragen für das Panel beantworten, sind für das Spiel aber unabdingbar. Daher haben sich Produzent UFA Serial Drama und Das Erste nun entschieden, die Produktion der Staffel vorzeitig einzustellen. Gegenüber Quotenmeter.de bestätigte der Sender, dass die schon produzierten Folgen der Staffel noch bis zum Gründonnerstag, 9. April reichen würden. Ab Dienstag, 14. April 2020, würde Das Erste am Vorabend um 18.00 Uhr auf Wiederholungen von «Wer weiß denn sowas?» setzen.Eigentlich sollte die Staffel dann noch für rund vier Wochen weiterlaufen, auch dieser Plan wird nun vermutlich leicht angepasst. Eventuell wird Das Erste die Spielshow «Gefragt – gejagt» eine Woche früher als eigentlich geplant ins Programm holen. Im Programmablauf des Ersten ist der Beginn der neuen Staffel umterminiert worden und findet nun am Montag, 4. Mai 2020 um 18 Uhr statt. Ob sich «Gefragt – gejagt» aber wirklich anschließen werde, müsse final noch entschieden werden, erklärte eine Sprecherin des Ersten. Das letzte Wort scheint also in dieser Frage noch nicht gesprochen zu sein – Vieles steht in diesen Zeiten eben erst kurzfristig fest.Verschiebungen gab es beim Ersten auch schon auf anderen Sendeplätzen. So muss «In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern» bis 2021 warten. Die Krankenhausserie soll dort entstehende Lücken füllen. Statt des Spin-offs zeigt Das Erste in diesem Frühjahr und Sommer «In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte» durchgehend, allerdings mit einer großen Ladung an Reruns. Interessant wird auch die Frage, wie viele Wiederholungen des Original-«In aller Freundschaft» Drehverzögerungen wegen Corona kompensiert werden müssen.