Reichweiten-Aufwind: «Wer weiß denn sowas?» holt zweithöchste Reichweite des Jahres

Quotennews

Blickt man nur auf die Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen, so fuhr «Wer weiß denn sowas?» am Mittwoch sogar die höchste Reichweite seit über einem Jahr ein.

Da das ARD-Vorabendquizseine Ausgaben mit großem Vorlauf produziert, kann die 18-Uhr-Sendung derzeit noch völlig frei von Corona-Sorgen über den Äther gehen. Und das Fernsehpublikum weiß das offenbar sehr zu begrüßen: Am Mittwochvorabend holte die von Kai Pflaume moderierte Quizshow mit den Rateteam-Kapitänen Bernhard Hoëcker und Elton die zweithöchste Reichweite in ihrem bisherigen Sendejahr. 4,07 Millionen Menschen wollten sich nicht entgehen lassen, wie die Gäste Jochen Breyer und Reinhold Beckmann über Alltagswissen grübeln.Damit kamen sehr starke 18,8 Prozent Marktanteil insgesamt zustande. Bei den 14- bis 49-Jährigen stand sogar die höchste Reichweite seit November 2018 auf der Rechnung. 0,65 Millionen junge Quizfans bedeuteten an diesem Mittwochabend für Das Erste famose 12,4 Prozent Marktanteil.RTL wiederum kam ab 19.40 Uhr mit seinem Dauerrennerauf 3,17 Millionen Soapfans. Das entsprach an diesem Mittwochvorabend guten 8,8 Prozent Marktanteil. 1,55 Millionen Umworbene wiederum reichten für sehr gute 13,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.