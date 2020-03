Tierisch: VOX begleitet «Polizeipferde im Einsatz»

TV-News

Die Reportage begleitet die Hamburger Polizistinnen bei ihrem Einsatz hoch zu Ross in der Hansestadt, zeigt die Anforderungen an das Team und alles, was hinter der besonderen Arbeit mit den Polizeipferden steckt.

VOX packt ein neues Format für seinen „tierischen Sendeplatz“ am Samstag um 19.10 Uhr aus. Am langen Osterwochenende, genauer am Karsamstag (11. April) zeigt der Kölner Sender die 65 Minuten lange Reportage. In Hamburg-Osdorf befindet sich die "Dienststelle" der Polizeireiterstaffel: 9 Pferde und 10 Reiter, die innerhalb der Hansestadt jederzeit eingesetzt werden können. Diese Dienststelle ist Dreh- und Angelpunkt des neuen Formats. Dörte Thieß und Christina Haßelbusch sind für die Tiere verantwortlich, die jedes Jahr rund 300 Einsätze haben - von der Streife bis zur Klima-Demo, aber auch um bei Bundesligaspielen die gegnerischen Fans auseinanderzuhalten. Dafür brauchen die Pferde eine gute Ausbildung und müssen vor allem gesund sein. Vierbeinigen Nachwuchs für die Reiterstaffel zu finden ist gar nicht so leicht.Die Polizeireiterstaffel ist aus Hamburgs Straßen nicht mehr wegzudenken: Drogenfahndungen, Verkehrskontrollen und Schlägereien gehören zu ihrem Alltag. Auch bei Demos und Fußballspielen sind Dörte Thies, die Chefin der Truppe, und ihre Kolleginnen im Einsatz. Mitten im Getümmel müssen sie in brüllenden Fanströmen den Überblick behalten, Gefahren einschätzen und Krawalle verhindern. „Bis zu acht Stunden sitzen die Polizistinnen an einem solchen Tag im Sattel und das bei Wind und Wetter“, heißt es in einer Ankündigung des Senders.VOX fährt mit seinen tierischen Formaten am Samstagvorabend ziemlich gut – nicht nur die Sendungen mit Hundecoach Martin Rütter schlagen sich prächtig, auch «Die Pferdeprofis» punkten am Samstagvorabend in Regelmäßigkeit: Bis zu 8,1 Prozent Marktanteil holte die Doku in diesem Jahr, 2019 stiegen die Zielgruppen-Marktanteile sogar auf im besten Fall mehr als zehn Prozent.