WrestleMania 36 soll stattfinden

US-Fernsehen

Die Show ist nach wie vor für den 5. April eingeplant.

Das Flaggschiff der WWE, WrestleMania, wird in diesem Jahr – dank der Corona-Krise – ohne Publikum stattfinden. Allerdings wird das sportliche Event auch nicht verschoben. Die WrestleMania 36 soll im WWE Performance Center in Orlando, Florida, veranstaltet werden. Zunächst war man von Tampa Bay ausgegangen. Dieser Schritt ist verwunderlich, denn fast alle Sportligen haben ihre Saison unter- oder abgebrochen.„In Abstimmung mit lokalen Partnern und Regierungsbeamten werden WrestleMania und alle damit verbundenen Veranstaltungen in Tampa Bay nicht stattfinden“, so das Unternehmen. „WrestleMania wird jedoch am Sonntag, den 5. April, um 19.00 Uhr auf WWE Network live gestreamt und im Pay-Per-View verfügbar sein. Nur das notwenige Personal wird am geschlossenen Set in der WWE-Einrichtung sein, um WrestleMania zu produzieren“.Neben den pausierenden Shows «SmackDown», «Raw» und «NXT» führt die WWE das gesamte Jahr über zahlreiche Live-Veranstaltungen durch, die nicht im Fernsehen ausgestrahlt werden. Das Event WrestleMania soll natürlich ohne Publikum stattfinden.