Tierformate punkten bei VOX, Corona-Specials bei ntv

Quotennews

Während VOX vor allem am Vorabend erfolgreich unterwegs war, lief es für ntv am Morgen weit überdurchschnittlich.

Dass VOX am Samstag mit einem Tagesmarktanteil von 7,3 Prozent beim jungen Publikum auf dem dritten Platz landete, hat der Sender nicht zuletzt auch einem erfolgreichen Vorabend zu verdanken. Als besonders gefragt erwies sich gegen 18 Uhr dabei, das mit 1,31 Millionen Zuschauern insgesamt und 9,9 Prozent beim jungen Publikum nur knapp an der Zweistelligkeit scheiterte. Überhaupt brachte es die Sendung damit auf den zweistärksten Wert im laufenden Jahr, nur Anfang Februar sah es noch etwas besser aus. Vergleichbar erfolgreich war ab 16.55 Uhr bereitsunterwegs gewesen, der 1,08 Millionen Zuschauer und 9,8 Prozent der Umworbenen unterhielt.Nicht mehr ganz so stark präsentierten sich am Vorabend schließlich, die angesichts von 1,46 Millionen Zuschauern aber trotzdem einen Staffelbestwert generierten. Die Marktanteile kletterten in der Folge auf gute 8,1 Prozent der Jüngeren und 5,4 Prozent bei allen. «hundkatzemaus» und «Der Hundeprofi» waren im Vorfeld sogar auf mehr als sechs Prozent gelangt. In der Primetime hatte der Sender hingegen weniger Erfolg vorzuweisen (wir berichteten ).Aber nicht nur VOX darf auf einen insgesamt gelungenen Tag zurückblicken, auch für VOX‘ Schwesternsender ntv lief es am Samstag einmal mehr erfolgreich. Mit zahlreichen Nachrichten-Sondersendungen zur Coronakrise brachte es der Sender am Samstag auf einen Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit deutlich vor WELT , das auf 1,7 Prozent gelangte.Hohe Marktanteile sicherte sich ntv dabei vor allem am Vormittag. So brachte es eingegen 9 Uhr auf 6,7 Prozent Marktanteil in der von der Mediengruppe RTL ausgewiesenen Kernzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Eine weitere Sondersendung erzielte eine Stunde später vergleichbar gute 6,5 Prozent. Am früheren Morgen gegen 7.20 Uhr drang der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen zwischenzeitlich sogar in den zweistelligen Bereich vor - 11,1 Prozent wurden hier für einen Nachrichtenblock bei ntv ausgewiesen.