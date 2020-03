«Wer schläft, verliert!» stärkt den ProSieben-Samstag

Quotennews

Mit mehr als 13 Prozent in der Zielgruppe schlug sich die Show deutlich besser als zuletzt «Alle gegen Einen». Für Sat.1 lief es in der Primetime unterdessen solide, VOX holte mäßige Zahlen.

Teilnehmer an «Wer schläft, verliert!» Wayne Carpendale, Schauspieler und Moderator

Candy Crash, Drag Queen aus Berlin («Queen of Drags»)

Manuel Cortez, Schauspieler

Simon Gosejohann, Schauspieler und Comedian

Paula Lambert, Kolumnistin und Sex-Expertin

Cheyenne Ochsenknecht, Model und Instagram-Star

Natascha Ochsenknecht, Reality-TV-Star und ehemaliges Model

David Odonkor, Ex-Profi-Fußballer und Nationalspieler

Das aktuelle Wochenende steht bei ProSieben ganz im Zeichen des Schlafentzugs. Bevor der Sender am heutigen Sonntagabend den eigenproduzierten Film «9 Tage wach» ausstrahlen wird, setzten die Verantwortlichen in der Samstags-Primetime auf die neue Live-Show. In der Sendung ging es für acht Promis darum, zu verschiedenen Geschicklichkeitsspielen anzutreten, nachdem sie zuvor 60 Stunden am Stück nicht geschlafen hatten. Letztendlich zeigten viele jüngere Zuschauer Interesse an dem Konzept: Mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent in der Zielgruppe übersprang die von Thore Schölermann moderierte Show den Senderschnitt mit Leichtigkeit. 1,07 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten das Format ein, das wegen des Coronavirus ohne Studio-Publikum produziert wurde, und machten es so zum größten Verfolger von «DSDS» in der Primetime.Insgesamt verfolgten «Wer schläft, verliert!» unterdessen 1,51 Millionen Zuschauer, was für ProSieben mit einer Quote von guten 5,2 Prozent bei allen einherging. Damit überbot die neue Show die Werte von «Alle gegen Einen» deutlich und bescherte ProSieben die stärksten Samstagsquoten seit Anfang Februar. Das Wissensmagazinhatte sich am Vorabend mit 10,6 Prozent der Umworbenen solide geschlagen.Solide verlief unterdessen auch die Primetime bei Sat.1 , das mit dem Film «Störche - Abenteuer im Anflug» ► ab 20.15 Uhr auf 8,6 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren gelangte. 1,59 Millionen Zuschauer sahen zu und führten am Gesamtmarkt zu ausbaufähigen fünf Prozent. Damit lief es für Sat.1 dennoch besser als für VOX , das mit der Ausstrahlung von «The Circle» ► nicht über mäßige 3,7 Prozent bei allen und 6,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen gelangte. 1,17 Millionen Zuschauer fanden sich für den Streifen beim Kölner Privatsender ein.