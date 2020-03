Netflix und Co. empfehlen Home-Office

US-Fernsehen

Außerdem hat das Streaming-Unternehmen ein Gebäude geschlossen. In den USA findet ein Entertainment-Showdown statt.

Das kalifornische Streamingunternehmen Netflix hat eines seiner Büros in Los Angeles geräumt, nachdem sich ein Mitarbeiter vermutlich mit dem Corona-Virus angesteckt hat. Die Firma hat allen Mitarbeitern geraten, dass sie das Büro verlassen und von zu Hause arbeiten sollen. Das Gebäude, in dem der potenzielle Corona-Virus-Patient arbeitete, wird von einer Firma gründlich gereinigt.Netflix lehnte einen Kommentar ab. Inzwischen werden die Mitarbeiter von zahlreichen Hollywood-Studios angehalten, Home-Office zu betreiben, bis der Ausbruch von Corona eingedämmt ist. Darüber hinaus werden in den Vereinigten Staaten Broadway-Theater, Themenparks, Sportveranstaltungen und Konzerte geschlossen, verschoben oder abgesagt. Große Kinofilme wie Disneys «Mulan» wurden abgeblasen.Zahlreiche Late-Night-Shows wollten zunächst ohne Studiopublikum drehen, werden allerdings nun in eine mindestens zweiwöchige Pause gehen. Selbst die großen Sportligen der Vereinigten Staaten haben ihre Saison unterbrochen. Das jährlich stattfindende Basketball-Turnier „March Madness“ fällt ganz aus.