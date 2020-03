Primetime-Check

Wie schlug sich der zweite Teil des ZDF-Dreiteilers «Unterleuten»? Punktete das große «Der Bachelor»-Jubiläum bei RTL?

Der zweite Teil des ZDF-Dreiteilerswar mit 5,91 Millionen Zuschauern ein voller Erfolg. Mit 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man 6,6 Prozent Marktanteil ein. Dasbestätigte die 19,5 Prozent Marktanteil, insgesamt sank die Reichweite auf 5,12 Millionen Zuschauern. Beim jungen Publikum stieg das Interesse auf 0,69 Millionen Zuschauer und 9,1 Prozent. Mit demverbuchte der Mainzer Sender noch 2,89 Millionen Zuschauer, das entsprach 12,8 Prozent bei allen sowie sieben Prozent bei den Jungen.Der Filmbrachte dem Ersten 2,59 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 8,6 Prozent sowie 5,7 Prozent bei den jungen Leuten.enttäuschte mit 2,38 Millionen und 8,8 Prozent, ehe die2,41 Millionen und 10,3 Prozent Marktanteil generierten. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil von 5,7 auf 5,9 Prozent.bescherte Sat.1 1,86 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe erreichte man 9,6 Prozent.1,62 Millionen Umworbene schaltetenein, der Marktanteil bewegte sich bei fabelhaften 19,4 Prozent. Die Gesamtreichweite lag bei 3,00 Millionen Zuschauer. Mit dem-Jubiläum fuhr man 1,65 Millionen Zuschauer ein, in der Zielgruppe ging es auf 0,93 Millionen und 11,2 Prozent abwärts. Mitfuhr RTL noch 1,41 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil kletterte auf 13,3 Prozent.Mit den Spielfilmenundenttäuschte ProSieben. 1,29 sowie 0,48 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, bei den Umworbenen standen 8,4 und 6,8 Prozent Marktanteil auf der Uhr. Kabel Eins fuhr mit0,97 Millionen Zuschauer ein, bei den Umworbenen sicherte man sich 5,3 Prozent Marktanteil. Drei Episoden vonbrachten VOX 1,08, 1,08 und 0,93 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr der Sender 4,0, 4,7 und 5,9 Prozent Marktanteil ein.RTLZWEI startete mit einer Doppelfolge vonin den Abend. 0,83 und 0,76 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, in der Zielgruppe sorgten die beiden Episoden für 5,7 und 5,2 Prozent Marktanteil. Der Grünwalder Sender hatte mitkeinen Grund zu feiern, denn die Reichweite sank auf 0,53 Millionen. Mit 3,2 Prozent Marktanteil befand man sich im unerfolgreichen Bereich.