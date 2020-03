Lola 2020: «Systemsprenger» und «Berlin Alexanderplatz» zählen zu den großen Hoffnungsträgern

Kino-News

Bora Dagtekins viel diskutierter Kassenschlager «Das perfekte Geheimnis» muss sich mit einem Ehrenpreis begnügen.

Ehrenpreise bei der Lola 2020 Ehrenpreis für den besucherstärksten Film: «Das perfekte Geheimnis»

Individueller Ehrenpreis: Edgar Reitz

Die deutsche Filmindustrie blickte heute Mittag in Richtung Berlin: Gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters haben in einem wackeligen und verspäteten Livestream Ulrich Matthes, Präsident der Deutschen Filmakademie, «Traumfabrik»-Schauspielerin Emilia Schüle und «Beat»-Mime Kostja Ullmann die Lola-Nominierten verkündet. Der Deutsche Filmpreis wird in insgesamt 17 Preiskategorien verliehen, und in vielen der Sparten können sich die bald startende Literatur-Neuinterpretation «Berlin Alexanderplatz» und der von der Kritik hoch gelobte Film «Systemsprenger» machen. Doch auch İlker Çataks deutsch-französisches Filmdrama «Es gilt das gesprochene Wort» mischt bei den Nominierungen ordentlich mit.Diese drei Filme sind es auch, die sich zusammen mit dem Berlinale-Titel «Undine» sowie mit dem Corinna-Harfouch-Vehikel «Lara» und «Lindenberg – Mach dein Ding!» in der Spitzenkategorie messen. Der kürzlich angelaufene Kassenschlager «Die Känguru-Chroniken» hat nur in der Kategorie "Beste Effekte/Animation" eine Nominierung erhalten. Als bester Kinderfilm gehen «Als Hitler das rosa Kaninchen stahl» und «Fritzi – Eine Wendewundergeschichte» ins Rennen. Wer die Lola gewinnt, zeigt sich am 24. April 2020. Die Verleihung findet im Palais am Funkturm statt. Die Gala beginnt um 17 Uhr.«Berlin Alexanderplatz»«Lindenberg! Mach dein Ding»«Undine»İlker Çatak, «Es gilt das gesprochene Wort»Nora Fingscheidt, «Systemsprenger»Burhan Qurbani, «Berlin Alexanderplatz»Anne Ratte-Polle, «Es gilt das gesprochene Wort»Helena Zengel, «Systemsprenger»Alina Serban, «Gipsy Queen»Jan Bülow, «Lindenberg! Mach dein Ding»Welket Bungué, «Berlin Alexanderplatz»Albrecht Schuch, «Systemsprenger»Pasquale Aleardi, «Ich war noch niemals in New York»Albrecht Schuch «Berlin Alexanderplatz»Godehard Giese, «Es gilt das gesprochene Wort»Jella Haase, «Berlin Alexanderplatz»Gabriela Maria Schmeide, «Systemsprenger»Lisa Hagmeister, «Systemsprenger»«Fritzi – Eine Wendewundergeschichte»«Born in Evin»«Heimat ist ein Raum aus Zeit»«Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien»Martin Behnke & Burhan Quarbani, «Berlin Alexanderplatz»Nora Fingscheidt, «Systemsprenger»Nils Mohl & İlker Çatak, «Es gilt das gesprochene Wort»«Narziss & Goldmund»«Lindenberg! Mach dein Ding»«Ich war noch niemals in New York»«Narziss & Goldmund»«Berlin Alexanderplatz»«Ich war noch niemals in New York»«Freies Land»«O Beautiful Night»«Berlin Alexanderplatz»«Deutschstunde»«Berlin Alexanderplatz»«Ich war noch niemals in New York»«Systemsprenger»«Pelikanblut»«Mein Ende – Dein Anfang»«Schlingensief – Ins Schweigen hineinschreien»«Deutschstunde»«Berlin Alexanderplatz»«Systemsprenger»«Berlin Alexanderplatz»«Undine»«Systemsprenger»