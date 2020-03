Sieben Staffeln «Die Höhle der Löwen»: 'Begriffe wie Skalierung sind für die Zuschauer alltäglich geworden'

Interview

Fürchten die Macher von «Die Höhle der Löwen» die Konkurrenz mit «The Masked Singer»? Braucht es für's Entertainment ein paar Chaoten unter den Gründern? Astrid Quentell, Geschäftsführerin bei Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH, verrät es uns.

Nach den Aufzeichnungstagen von «Die Höhle der Löwen» entscheiden die VOX- und die Sony-Redaktion gemeinsam, welche Pitches in welcher Folge ausgestrahlt werden. Die Zusammenstellung erfolgt nach redaktionellen Kriterien.Nein, die Gründer wurden schon immer nach ihrer Bewerbung bei «Die Höhle der Löwen» redaktionell betreut. Wir unterstützen sie heute, wie auch in den vergangenen Jahren, bei ihrem Pitch vor den Löwen. Die Gründer sind aber tatsächlich immer besser vorbereitet, sie haben aus vielen Folgen «DHDL» einfach gelernt. Begriffe wie z.B. Skalierung oder Unternehmenswert sind für Gründer, aber auch für die Zuschauer mittlerweile alltäglich geworden.Unsere Bewerber sind heute natürlich zahlreicher und eben auch sehr viel besser aufgestellt sowie informierter als noch vor einigen Jahren. Und dank des Erfolges und der Kredibilität des Formates ist die Schwelle auch für etwas etabliertere Gründer niedriger. «Die Höhle der Löwen» zeigt einen Querschnitt von allen möglichen Gründern. Jeder hat seine ganz eigene Personality und interessante Ideen, das ist eine ziemlich gute Mischung und die sorgt für einen hohen Unterhaltungswert.Die Terminkoordination an den Aufzeichnungstagen hängt von vielen Faktoren ab. Dennoch versuchen wir, die Gründer immer so zu platzieren, dass sie auf Löwen treffen, die gut zu ihren Ideen und Produkten passen könnten. Aber oftmals kommt es auch zu großen Überraschungen: z.B. investierten Beauty-Queen Judith Williams und Tech-Experte Frank Thelen in Suppen und Multi-Investor Carsten Maschmeyer in Angelköder.«Die Höhle der Löwen» versteht sich als Plattform für Gründer und Investoren. Die Hauptrolle bei «DHDL» spielen tatsächlich die spannenden Pitches vor den Löwen. Aber es gibt auch immer wieder Updates: von erfolgreichen Deals; von Deals, die sich verändert haben, z.B. waterdrop, dort ist einer der beiden Investoren ausgestiegen; oder auch geplatzten Deals, wie z.B. der eBall. Auch in der aktuellen Frühjahrsstaffel wird es ein Update von einem geplatzten Deal geben.Wir haben mehr Folgen produziert, die genaue Aufteilung wurde aber erst nach den Aufzeichnungen gemeinsam mit VOX beschlossen.Wir haben ja immer mal wieder den ein oder anderen Löwen verabschiedet und jede Folge «DHDL» ist doch immer besonders.Die Zusammenarbeit mit den Kollegen von VOX ist sehr partnerschaftlich. Auch in diesem Fall wurden wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt über die Programmierung informiert.«DHDL» ist eine starke Marke im TV und hat im Laufe der Jahre eine treue Zuschauerschaft gewinnen können. Wir freuen uns, bereits im Frühjahr eine schöne, spannende und unterhaltsame Staffel mit „hungrigen“ Löwen zu präsentieren. Deshalb ist die Stimmung sehr gut.