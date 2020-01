Auweia: «Die Höhle der Löwen» sucht den direkten Wettkampf mit «The Masked Singer»

TV-News

Der VOX-Abschied von Frank Thelen und das Comeback der bunten ProSieben-Gesangsshow laufen direkt gegeneinander.

Was werdet ihr ab dem 10. März dienstags live im Fernsehen schauen?

«The Masked Singer» 99% «Die Höhle der Löwen» 99% Stimmen: 112

VOX möchte offenbar dafür sorgen, dass im März in Millionen von Haushalten genervt aufgeschrien wird: "Nie läuft was in der Kiste, und jetzt natürlich zwei Dinge gleichzeitig!" Denn der Privatsender wagt ein direktes Duell zwischen seiner immens populären Start-up-Sendungund ProSiebens ebenfalls extrem beliebter Musikshow. Sofern nicht einer der beiden Sender zuckt und seine Programmpläne ändert, bedeutet das also, dass zwei lineare Ausnahmeerfolge des deutschen Privatsenders gleichzeitig laufen und drohen, sich gegenseitig zu kannibalisieren.ProSieben gab vergangene Woche bekannt, dass die Rekordquoten einfahrende Show «The Masked Singer» am Dienstag, den 10. März, in ihre zweite Staffel gehen wird ( mehr dazu ). Dass auch der VOX-Erfolg «Die Höhle der Löwen» entgegen der Gewohnheit nicht erst im Herbst, sondern schon im Frühling startet, war schon länger bekannt. Doch erst jetzt wurde öffentlich, dass «Die Höhle der Löwen» ebenfalls am 10. März zurückkehrt. 'DWDL' berichtete zuerst von dieser Kampfprogrammierung. Gemäß des Medienportals habe man bei VOX kurzzeitig über den Wechsel auf einen anderen Sendetag nachgedacht, nachdem ProSieben seine «The Masked Singer»-Pläne bekannt machte – doch letztlich hat man sich bei VOX dann doch für das direkte Duell entschieden.Nicht nur, dass beide Sendungen am selben Tag jeweils um 20.15 Uhr zurückkehren, beide setzen auch noch auf Staffeln in gleicher Länge: Sowohl «The Masked Singer» als auch «Die Höhle der Löwen» werden diesen Frühling mit sechs neuen Ausgaben auftrumpfen. Im Falle von «Die Höhle der Löwen» steht dabei ein Abschied bevor: Die schon längst abgedrehten Folgen sind die letzten mit Beteiligung von Frank Thelen, der letztes Jahr seinen Rückzug vom TV-Zirkus angekündigt hat