«The Masked Singer»: Der Dienstag wird im Frühling flauschig und rätselhaft

TV-News

Nachdem ProSieben enthüllt hat, dass «The Masked Singer» im März in die zweite Staffel geht, wird nun auch endlich der konkrete Sendetermin genannt.

Der ProSieben-Dienstag wirft Rätsel auf: #TheMaskedSinger ab 10. März 2020 live um 20:15 Uhr. pic.twitter.com/McaQ8nJ6pa — ProSieben (@ProSieben) January 21, 2020

„ "Im März lädt ProSieben wieder an das große TV-Lagerfeuer ein. Zehn neue Masken, zehn neue Stars und ein vertrauter Moderator. Die erfolgreichste deutsche Show der letzten Jahre geht in die zweite Staffel. Wir freuen uns auf «The Masked Singer» mit Moderator Matthias Opdenhövel." ” ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann

Einen gigantischen Quotenerfolg, der nahezu die halbe Fernsehnation hat rätseln lassen, will man halt nicht für immer im Sommer parken: Schon kürzlich wurde öffentlich, dassdieses Jahr bereits im März an den Start geht. Um den konkreten Sendestart hat der Münchener Privatsender aber bislang ein Geheimnis gemacht. Doch ein Grußvideo vom pinken Monsterchen macht diesem Geheimnis nun ein Ende: Die neuen Folgen der hoch gelobten und extrem beliebten Masken-und-Gesang-Show starten am 10. März um 20.15 Uhr.ProSieben macht sein buntes Sendetagtauschen 2020 somit komplett: Zahlreiche Shows des Privatsenders werden dieses Jahr auf neuen Programmplätzen fortgeführt. Schon bald kehrt etwa «Das Ding des Jahres» auf einem von der Raab-Produktion bislang unberührten Sendetag zurück, «The Masked Singer» wiederum wird im März also seinen angestammten Donnerstagabend für den Dienstag verlassen.«The Masked Singer»-Fans können sich die Wartezeit auf die neuen Folgen wenigstens damit versüßen, ihre grauen Zellen wieder warmzulaufen: ProSieben hat mit dem Monster-Grußvideo das Rätselraten eröffnet, welche neuen Kostüme in der zweiten «The Masked Singer»-Staffel getragen werden. Trotz neuer Teilnehmer, neuer Kostüme und eines neuen Programmplatzes bleibt dem Format aber immerhin Moderator Matthias Opdenhövel erhalten. Produziert wird die für den Grimme-Preis nominierte Show von Endemol Shine Germany. Staffel eins erreichte im Schnitt 2,03 Millionen Umworbene pro Ausgabe.ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann rührt schon vorfreudig die Werbetrommel: „«The Masked Singer» ist Gute-Laune-Lagerfeuer-Live-TV im besten Sinne. Wir sind stolz darauf, dass sich so viele Zuschauer in die Show verliebt haben. Das ganze Team im Sender und bei EndemolShine arbeitet mit viel Leidenschaft an der zweiten Staffel von «The Masked Singer». Die Fans dürfen sich auf große Überraschungen unter den Masken gefasst machen. Ich kann den Start kaum erwarten!"