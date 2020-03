Silbereisens «Traumschiff»: Ostern gehts nach Marokko

TV-News

Ungeduldige können sich die nächste «Traumschiff»-Ausgabe bereits einen Tag vor der linearen Ausstrahlung anschauen.

Im April steht nicht nur das große RTL-Musikevent «Die Passion» mit Alexander Klaws, Thomas Gottschalk, Ella Endlich und Nazan Eckes an, sondern natürlich auch einmal mehr eine neue-Ausgabe. Wer aber nicht bis zur Primetime am Ostersonntag warten möchte, bis die Folge linear aus dem Hafen läuft, kann sich die ZDF-Sendung schon einen Tag vorher online anschauen: Silbereisens neuste Abenteuer als «Traumschiff»-Kapitän werden am Samstag, den 11. April 2020 ab 10 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar sein.Die Folge führt den von Silbereisen verkörperten Kapitän Max Parger und seine Crew sowie seine Gäste nach Marokko. Unter anderem sind auch Tommy Schlesser, Wolfgang Fierek, Jutta Speidel und René Geisler mit von der Partie. Barbara Engelke verfasste die Folge, Karola Meeder führte Regie.Und so teasert das ZDF den Plot an: Noch bevor das Schiff in See sticht, nimmt Staffkapitän Martin Grimm die Kunstexpertin Clara Philipp unter seine Fittiche. Clara bringt im Auftrag eines marokkanischen Sammlers fünf wertvolle Gemälde nach Marrakesch. Während der Reise darf sie interessierten Passagieren die Kunstwerke zeigen und über sie referieren. Dabei kann Staffkapitän Grimm sie vor dem hochkarätigen Kunstfälscher Pit Manshold nur bedingt bewahren. Denn Pit plant, eines der wertvollen Bilder gegen eine Fälschung auszutauschen. Nachdem sich Clara in Marrakesch verlaufen und Pit sie scheinheilig gerettet hat, nimmt sie ihn zum Dank mit zu dem Privatsammler. Dort gelingt Pit tatsächlich der Austausch des wertvollen Bildes. Doch Clara kann dank ihres untrüblichen Blicks die Fälschung vom Original unterscheiden. Zurück an Bord ist nun das kriminalistische Gespür von Kapitän Parger gefragt …