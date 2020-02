«Die Passion»: Alexander Klaws wird zum RTL-Jesus

TV-News

Schon vor Wochen wurde bekannt, dass Thomas Gottschalk an Ostern bei RTL die Jesus-Geschichte erzählen wird. Nun hat der Privatsender weitere Details über das Live-Event bekannt gegeben.

Hintergrund Mit «Die Passion» holt RTL eines der erfolgreichsten und emotionalsten TV-Events des niederländischen Fernsehens erstmals nach Deutschland. Seit mittlerweile zehn Jahren erzielt das Live-Musik-Event herausragende Quoten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen unserer Nachbarn.



Produziert wird das Event im Auftrag von RTL Television von Mediawater in Kooperation mit Kimmig Entertainment («Die Helene-Fischer-Show»). Musikalischer Direktor ist Michael Herberger (unter anderem «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert»).



„ Die Passion wird ein einzigartiges TV Event, denn sie erzählt eine einzigartige, emotionale Geschichte, die weit über die religiöse Bedeutung hinaus geht! Zeitlose Themen und Botschaften wie Freundschaft und Verrat, Gemeinschaft und Hoffnung, Liebe und Solidarität betreffen unsere Gesellschaft und jeden einzelnen von uns. Unabhängig von Kultur und gesellschaftlicher Schicht. Besonders stolz bin ich auf die Vielfalt und Diversität unserer Mitwirkenden. So schaffen wir ein Abbild unserer Gesellschaft und erleichtern die Identifikation mit der Passionsgeschichte. ” RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm

Seit einigen Jahren haben US-Sender Live-Musicalübertragungen für sich entdeckt. Von «Peter Pan» über «Hairspray» bis «Arielle, die Meerjungfrau» – nicht alle Live-Events machten Spitzenquoten, doch sie alle haben für Aufmerksamkeit gesorgt. 2016 zeigte der US-Sender FOX «The Passion» mit Tyler Perry als Erzähler, Latin-Star Jencarlos Canela als Jesus, «American Idol»-Veteran Chris Daughtry als Judas und Seal als Pontius Pilatus. Das hat in Köln offenbar Eindruck hinterlassen: Vor einigen Wochen bestätigte RTL Berichte, sich dieses Ostern ebenfalls anheranzutrauen und darin die letzten Tage im Leben von Jesus Christus musikalisch nachzuerzählen. Thomas Gottschalk wurde damals als Erzähler enthüllt und die Stadt Essen als Schauplatz.Nun hat der Privatsender auf einer Pressekonferenz weitere Personalien bekannt gemacht: Alexander Klaws, Musical-Darsteller und «DSDS»-Gewinner der ersten Stunde, wird Jesus spielen (eine Rolle, in der er dank «Jesus Christ Superstar» schon Erfahrung hat), Popsänger Laith Al-Deen schlüpft in die Rolle von Petrus und Mark Keller («Der Bergdoktor») wird Judas. Sängerin Ella Endlich, die dank «Let's Dance» im Kontaktbuch von RTL steht, wird als Maria zu sehen sein. Die Rollen von Pontius Pilatus und des Mörders Barabbas übernehmen die Schauspiel-Ikonen Jürgen Tarrach und Martin Semmelrogge.Weitere Cast-Mitglieder sind Samuel Koch, Sängerin Sarah Elena Timpe, Sänger Thomas Enns, Dschungelkönig 2020 Prince Damien sowie Moderatorin Mareile Höppner, «Prince Charming»-Teilnehmer Nicolas Puschmann, Sila Sahin, «The Masked Singer»-Grashüpfer Gil Ofarim, Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack. Sie werden als Jünger Jesu auftreten und somit für eine in Sachen Genderaufteilung gegen die Bibel gebürstete Besetzung sorgen. Nazan Eckes bereichert das Live-Event in der Rolle einer Prozessions-Reporterin.In Nebenrollen kündigt RTL Reiner Calmund, Nelson Müller, Katy Karrenbauer, Wolfgang Bahro, Ingolf Lück und Rebecca Siemoneit-Barum an. Thomas Gottschalk, der auf der RTL-Pressekonferenz versprach, dass das Projekt ambitionierter und ernster wird als es nun klingen mag, kommentierte kürzlich: "Ich habe schon als Jugendlicher Vorbeter die Passion in der Kulmbacher Hedwigskirche vorgetragen und freue mich, dass RTL mit dieser Erlösungsgeschichte, die mehr ist als eine fromme Legende, ins Quotenrisiko geht. Als man mir die Rolle des Erzählers angeboten hat, habe ich gerne ja gesagt. Ich war selten so gut auf einen TV Auftritt vorbereitet."