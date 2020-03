RTL: Starke Reichweite für «DSDS», «Hotel Verschmitzt» startet ausbaufähig

Quotennews

Aber. Die beste Quote holte am Samstagabend bei RTL einmal mehr «Take Me Out», das im Sandwich zwischen «DSDS» und «Hotel Verschmitzt» zu sehen war.

Aktuelle Durchschnittswerte von «DSDS» 2020 Die 16 bislang gezeigten Casting- und Recallfolgen von «DSDS» erreichten eine durchschnittliche Reichweite von 3,44 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Das ging einher mit guten 11,6 Prozent Marktanteil bei allen und starken 18,5 Prozent beim jungen Publikum. Mit diesen Werten ist «DSDS» etwas schwächer als im Vorjahr unterwegs, damals standen nach Ablauf der gesamten Staffel der 19,4 Prozent der Umworbenen zu Buche.

bleibt für RTL ein riesiger Erfolg, an das Top-Niveau der letzten Staffel wird der 2020er-Jahrgang voraussichtlich aber nicht mehr herankommen (siehe Infobox). Aktuell befindet sich die Castingshow im Auslands-Recall, der in diesem Jahr in Südafrika stattfindet. Für die neusten Geschichten und Gesangseinlagen der Kandidaten interessierten sich am Samstagabend 3,54 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was für RTL mit guten 11,7 Prozent am Gesamtmarkt einherging. Tatsächlich entsprach dies der höchsten Reichweite seit Ende Januar, allein im Vergleich zu Dienstag erkämpfte sich die Castingshow so mehr als 300.000 Zuschauer zurück.Für die Marktführung beim jungen Publikum reichte es so einmal mehr spielend leicht, 1,35 Millionen 14- bis 49-Jährige brachten der Castingshow in dieser Woche gute 16 Prozent Marktanteil ein. Anders als bei den Reichweiten lief es hier mit 17,5 Prozent zuletzt aber etwas besser., das gegen 22.30 Uhr auf Sendung ging, wusste diesen Wert sogar noch auszubauen. Mit 18,8 Prozent der Jüngeren bei 2,53 Millionen Gesamtzuschauern war das Dating-Format auch in dieser Woche ein großer Erfolg für RTL.Im Anschluss an «Take Me Out» ging es bei RTL mit dem Start in Staffel zwei vonweiter. Das zweite Ralf-Schmitz-Format im Bunde fiel gegen 23.45 Uhr allerdings auf 1,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und durchschnittliche 8,6 Prozent bei allen zurück. Bei den Jüngeren wurde der Senderschnitt mit 13,6 Prozent zwar weiterhin überboten, angesichts des starken Vorlaufs hätte sich RTL für die Erstausstrahlung womöglich aber mehr erhofft.