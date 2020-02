Dankeschön und Wiedersehen: «Runaways» verabschieden sich auch in Deutschland

TV-News

Die Hulu-Serie wird mit zehn weiteren Episoden beendet. Syfy zeigt sie nun auch in Deutschland.

Der deutsche Pay-TV-Kanal Syfy wird im Frühjahr die Seriebeenden. Das Format, das im Mutterland für den Streamingdienst Hulu entstand, wurde nach der dritten Staffel beendet. In Deutschland ist das Format beim inzwischen zu NBCU/Sky gehörenden Sender Syfy beheimatet. Dieser wird nun auch die finale dritte Staffel zeigen: Ab dem 29. April immer 29. April mittwochs um 20.15 Uhr.Die Runaways starten fulminant in ihre finale Staffel: Karolina (Virginia Gardner), Chase (Gregg Sulkin) und Janet (Ever Carradine) wurden in eine andere geheimnisvolle Dimension entführt, während der Rest der Gruppe erfährt, dass es ein furchterregender Feind auf Leslies (Annie Wersching) ungeborenes Baby abgesehen hat. Nico (Lyrica Okano) spürt eine unheimliche Verbindung zur übermächtigen Magierin Morgan le Fay (Elizabeth Hurley), die finstere Pläne verfolgt. Die Jugendlichen müssen all ihre Kraft aufbringen, um die Welt vor der skrupellosen Magierin zu retten.Neu dabei in der dritten Staffel ist Elizabeth Hurley, die in die Rolle der Morgan LeFay schlüpft. Julian McMahon als Jonah ist wieder mit von der Partie. Zudem können sich Marvel-Fans auf ein Crossover-Event mit den Helden aus «Marvel’s Cloak & Dagger» freuen. Die finale Staffel umfasst zehn Episoden.