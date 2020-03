Was passiert bei «GZSZ», «Köln 50667» und «Unter Uns» in der nächsten Woche, ab 9. März?

Soap-Check

Von zu viel Alkohol, zu vielen Tabletten, unerhofften Wendungen und überraschendem Lob. Die XL-Zusammenfassung der deutschen Dailys. Außerdem: Eure Meinung zu Anne Wünsche!

«Köln 50667», RTLZWEI

«Berlin – Tag & Nacht», RTLZWEI

«Unter uns», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Rote Rosen», Das Erste

«Sturm der Liebe», Das Erste

Olli ist total gestresst. Um einem teuren Sylt-Aufenthalt zu entgehen und auch, um endlich ein bisschen Ruhe vor seinen eigenen Lügengeschichten zu haben, hat er gegenüber Stella behauptet, die ganze Woche in Japan zu sein. Leider läuft das aber nicht wie geplant, denn sie möchte nun die ganze Zeit Bilder haben. Olli braucht also wieder einmal die Hilfe seiner Freunde. Zusammen mit ihnen kreiert er Fake-Fotos aus Japan, womit er sogar durchkommt. Aber das ist noch nicht alles, denn nun will Stella ein Video-Telefonat führen. Sophia taucht am Morgen in den neuen und extrem angesagten Klamotten zur Arbeit auf, die sie sich über die Firma ergaunert hat. Prompt wird sie mit Komplimenten für ihren neuen Style bombardiert. Als sie dann aber bei Jans Besuch vorgibt, Outfits für Kunden zusammenstellen zu dürfen und kurzerhand für Jan ein Paket bestellt, wird sie von Jasmin dabei erwischt. Sophia schwant Böses, doch zu ihrer Überraschung wird sie mit Anerkennung belohnt: Jasmin lobt sie sogar für ihr hervorragendes Modegespür.Mike befürchtet, Paulas Misstrauen geweckt zu haben, nachdem diese eine Diskussion zwischen Kim und ihm mitbekommt, die nicht für ihre Ohren bestimmt war. Tatsächlich hat Paula inzwischen Lunte gerochen und ist sich ziemlich sicher, dass Kim auf Mike steht. Als sie diese schließlich zur Rede stellt, bekommt Mike Panik. Er glaubt, dass Kim ihn verraten und Paula brühwarm von ihrem One-Night-Stand erzählen wird... Krätze will bei einem Radiogewinnspiel Tickets für den von ihm vergötterten Rap-Act Finch Asozial gewinnen. Leider grätscht ihm Basti immer wieder mit Hausmeistertätigkeiten dazwischen, die Krätze erledigen soll. Als er mitbekommt, dass Basti selbst während seiner Arbeiten bei dem Gewinnspiel mitgemacht hat und dann auch noch die Tickets absahnt, fühlt er sich hintergangen. Weil Krätze keinen Hehl daraus macht, dass er für dieses Konzert sterben würde, nimmt Basti ihn schließlich mit. Krätze ist überglücklich, doch seine Vorfreude wird schnell überschattet. Denn Basti spielt sich permanent als Rapper auf und blamiert ihn. Krätze, der sich bis dahin zurückgenommen hat, platzt am Ende der Kragen: In einem schrecklichen Wutanfall zerstört er die Karten. Und nun?Jakob bleibt keine Wahl, als zähneknirschend Huber-Bau zu verlassen. Als Jakob Ringos wahre Rolle in Benedikts Intrige erkennt, brennen ihm die Sicherungen durch. Als Sina die Nacht für Amelie durchmachen muss, greift sie zu einer erhöhten Medikamentendosis. Droht Sina an der Belastung der Trennung zu zerbrechen? Amelie kann in letzter Sekunde gerettet werden und Sina macht sich Hoffnung auf eine Versöhnung mit Bambi. Dafür muss sie erneut zu einer Lüge greifen. Conor muss einen wichtigen Sponsor an Land ziehen. Leider lässt er seinen Frust auf Nika ausgerechnet an dem Mann aus. Als Ringo sich dagegen sperrt Jakob anzuzeigen, will Benedikt die Sache selbst in die Hand nehmen und macht sich auf die Suche nach Beweisen.Nina quält sich mit ihrem schlechten Gewissen Robert gegenüber, trotzdem sind da auch noch ihre Gefühle für Leon. Als sie erfährt, dass Leon für mehrere Wochen die Stadt verlässt, beschließt Nina, dass sie ihn sehen muss. Maren und Alexander scheinen durch die Bauarbeiten kaum Ruhe für sich zu finden und ergreifen die Flucht. Sie nutzen die plötzliche Zweisamkeit für spontanen Sex. Als sie gelöst zurückkommen, wartet schon das nächste Problem. Alexander und Maren sind entsetzt, als ihnen klar wird, dass sie aus der Wohnung gemobbt werden sollen. Als selbst Gerner ihnen keine großen Hoffnungen macht, ist die Ernüchterung groß. So schnell wollen die Seefelds aber noch nicht aufgeben. Tuner ist dankbar, als Lilly ihm hilft, seine Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen, und revanchiert sich bei ihr. Tuner ahnt nicht, dass ausgerechnet Melanie die Scharade mitbekommt. Als Katrin ungelenk ihr Auto einparkt, wird sie von einer Polizistin kontrolliert und muss pusten. Katrin wird der Führerschein entzogen, und Gerner weist sie auch noch auf einen Kratzer an ihrem Auto hin. Hat Katrin betrunken einen Unfall verursacht?Simone muss erkennen, dass die BDE-Geschäftsführerin kein Interesse an Geld hat, sondern scharf auf die Präsidentschaft ist. Kann Simone den Posten opfern? Chiara wird von Nathalie bestärkt, sich von ihrem Vater abzunabeln. Sie schafft es jedoch nicht, ihm in letzter Konsequenz die Stirn zu bieten. Marie und Deniz sind sich einig, dass sie mehr Zeit als Paar brauchen, doch ihr Trainings- und Arbeitspensum bietet dafür kaum Spielraum. Christoph ist sehr derweil um Chiara bemüht. Er will sie auf väterliche Art auffangen, doch sie glaubt, dass er eine Gegenleistung dafür erwartet.Simone und Richard erkennen derweil im weiteren Verlauf der Woche , dass Niclas mit der BDE-Geschäftsführerin gegen sie intrigiert hat. Daher beschließen sie, ihn mit allen Mitteln loszuwerden. Und als Nathalie im Krankenhaus eine Abmahnung droht, bekommt sie unerwartet Hilfe von Maximilian…Alex will der Beziehung mit Judith eine zweite Chance geben, wenn sie Gregor sein Bestechungsgeld zurückgibt. Judith stimmt zu, wird von Gregor aber ausgebremst: Ein falsches Wort und Judith landet im Gefängnis! Auch für Henning wird die Situation immer gefährlicher: Wenn Judith auffliegt, geht er mit ihr unter. Mit moralisch fragwürdigen Argumenten hält er sie davon ab, sich zu stellen. Zumindest in der Liebe hängt der Himmel für Henning voller Geigen: Astrid lädt ihn in ihr Leben ein. Nachdem Pia die Leitung der Lüneburger "Fridays For Future"-Gruppe übernehmen soll, ist ihr die Schule endgültig egal. Sie schwänzt eine Physikarbeit und fliegt auf. Astrid fällt aus allen Wolken, als sie von Thomas erfährt, dass Pia seit Tagen im Unterricht fehlt. Johanna ist fest entschlossen, Thomas' Porträt in einer städtischen Ausstellung über Lüneburger Persönlichkeiten unterzubringen. Bis Astrid sie auf eine bessere Idee bringt. Die Beziehung zwischen Cem und Amelie droht unter dem Druck des bevorstehenden Schwangerschaftsabbruchs zu zerbrechen. ls Cem mit seiner Familie Frieden schließen kann, scheint auch eine Versöhnung mit Amelie möglich. Bei einer Begegnung mit Vivien verteidigt Cem sogar Amelies Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch. Aber dann beobachtet er gerührt, wie liebevoll Amelie auf Lilly eingeht, und fasst einen eigenmächtigen Entschluss. Als Pia in einer Nacht- und Nebelaktion abhaut, kann Astrid auf Henning und vor allem auf Tina zählen. Tina bietet an, Pia erst einmal bei sich aufzunehmen.Hildegard ist überrumpelt, als Günther sich zu einem Versöhnungsbesuch ankündigt. Als Alfons davon erfährt, ist er gar nicht begeistert. Doch Günther ist anders, als Alfons es erwartet hat. Linda kann nicht fassen, was Dirk ihr all die Jahre verheimlicht hat. Sofort will sie Tim und Christoph davon berichten. Doch Dirk appelliert eindringlich an sie, ihn nicht zu verraten. Wie wird Linda sich entscheiden? Obwohl sie Zweifel hat, lässt sich Lucy spontan auf ein Date mit Bela ein. Während Bela sich aufgeregt auf den Abend vorbereitet, ist Lucy sich nicht sicher, ob sie mit der Verabredung die richtigen Signale sendet. Doch zu dem Date kommt es nicht ...Werner ist hocherfreut, da Valentina mit ihm zusammen auf Reisen gehen möchte. Beide können es kaum erwarten. Nur Robert hat Zweifel, ob die Strapazen der Reise zu anstrengend für Werner sein könnten.Lucy und Bela treffen bei einem Spaziergang auf die gestresste Franzi, die dringend noch ein Dinner in der Almhütte abbauen muss. Spontan bieten Lucy und Bela an, das für sie zu übernehmen. Alleine in der romantisch dekorierten Almhütte kommen sich die frisch Verliebten näher ..Anne Wünsche macht zur Zeit wieder Schlagzeilen. Bekannt wurde die Mimin durch «Berlin - Tag & Nacht». In der RTLZWEI-Soap war sie zuletzt aber nur noch in Gastauftritten zu sehen. Sollte sich das wieder ändern?