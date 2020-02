ARD-Tragikomödie schlägt «Aktenzeichen XY-Spezial»

Quotennews

Die Spezialsendung lief insgesamt etwas schwächer, als man es von den ungelösten Fällen normalerweise gewohnt ist. Bei den Jungen lag man dafür nur hinter RTL.

Wenn das ZDF die Einblicke in aktuelle Ermittlungen auspackt, sind üblicherweise über fünf Millionen Zuschauer so gut wie garantiert. Die neueste Spezialausgabe erreichte allerdings nur 4,65 Millionen Zuschauer und damit solide 14,7 Prozent Marktanteil. So reihte sichknapp hinter dem Kontrastprogramm im Ersten ein. Dafür waren die Einblicke zum Thema Betrug beim jungen Publikum weiter sehr gefragt. So generierte die Sendung dort mit 0,97 Millionen Zusehern starke 10,3 Prozent Marktanteil. Zur besten Sendezeit lag das ZDF beim jungen Publikum damit nur hinter dem «Bachelor».Im Anschluss knüpfte zur gewohnten Sendezeit dassehr gut an. Die Nachrichten steigerten die Sehbeteiligung auf ausgezeichnete 17,4 Prozent mit 4,73 Millionen Zuschauern. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Themen des Tages mit 9,0 Prozent weiter sehr gefragt. Dasund ein Report zur Energiewende taten sich danach mit insgesamt 12,6 und 10,1 Prozent schon etwas schwer.hob die Sehbeteiligung zu später Stunde dafür wieder auf gute 14,5 Prozent und begeisterte 1,65 Millionen Zuschauer.Das Erste setzte indes auf eine Tragikomödie und hatte damit beim Gesamtpublikum sogar mehr Erfolg.versammelte zur besten Sendezeit insgesamt 4,74 Millionen Zuschauer, davon 0,77 Millionen aus dem jungen Publikum. Nach starken Marktanteilen von 15,0 und 8,2 Prozent rutschteallerdings deutlich auf 8,7 und 4,1 Prozent ab und übergab mit nur 2,42 Millionen Zusehern zu den Nachrichten. Dieerreichten im Anschluss mit 2,29 Millionen Zuschauern durchschnittliche 9,9 Prozent Sehbeteiligung. Die-Sendung zum Coronavirus interessierte danach noch 1,87 Millionen und hielt sich bei 9,8 Prozent des Gesamtmarktes.schloss den Abend mit nur 1,02 Millionen Zuschauern und mageren 7,7 Prozent Marktanteil ab.