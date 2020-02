Disney-CEO Bob Iger tritt zurück

Köpfe

Als Nachfolger wird Bob Chapek fungieren, der sich im Unterhaltungskonzern zuletzt um den Sektor Themenparks kümmerte.

Überraschende Personalmeldung aus der Walt Disney Company: Nachdem Bob Iger schon mehrmals seinen zuvor angekündigten Rücktritt vom Posten als Disney-CEO nach hinten verschob, kommt es nun zu einem abrupten Abschied. Wie die Walt Disney Company mitteilt, gibt Bob Iger seine Aufgaben als Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung ab. Er bleibt dem Konzern jedoch noch bis 2021 als Executive Chairman erhalten. In dieser Funktion soll er weiterhin in kreative Entscheidungen involviert bleiben. Igers Nachfolger und somit der siebte CEO des Disney-Konzerns wird Bob Chapek.Chapek ist bereits seit annähernd drei Jahrzehnten Teil des Unternehmens, zuletzt war er als Chairman of Disney Parks, Experiences and Products unter anderem für die Themenparks sowie für Merchandise zuständig – zwei der wichtigsten Gewinntreiber Disneys. Schon 2015 übernahm er die Führung der Disney-Themenparks und war eine der Schlüsselpersonen in der Expansion der Disney Cruise Line sowie für die Errichtung des neuen Disneylands in Shanghai. Chapek stieß in seiner Funktion jedoch auch auf Kritik, unter anderem für die unter ihm stark in die Höhe geschraubten Eintrittspreise der Parks. Zuvor sammelte er bereits Erfahrung im Vertrieb der Walt Disney Studios.Igers jetziger Rücktritt als CEO kommt aus zwei Gründen unerwartet. So war seine jüngste Ansage bezüglich seines Abgangs, dass er 2021 seinen Hut nehmen werde. Darüber hinaus wurde in Wirtschaftskreisen sowie laut Disney-Experten auch konzernintern schon seit Jahren heftig diskutiert, dass Iger es versäumt hätte, einen angemessenen Nachfolger zu bestimmen und anzulernen.Iger kommentiert seinen Beschluss, nun zu gehen, laut 'CNBC' wie folgt: "Mit dem erfolgreichen Start von Disneys Direct-to-Consumer-Business und der Integration von 21st Century Fox auf bestem Wege, ist meiner Ansicht nach für Disney die perfekte Zeit gekommen, zu einem neuen CEO überzugehen." Iger wurde 2005 zum CEO von Disney ernannt. Unter ihm übernahm Disney Pixar, Lucasfilm, Marvel sowie zuletzt weite Teile des 21st-Century-Fox-Imperiums.