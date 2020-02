«Mainz bleibt Mainz» weiter gut, aber schwächer als im Vorjahr

Quotennews

Die Karnevalssitzung bescherte dem ZDF die höchste Reichweite des Abends und sehr gute Einschaltquoten. Schwächer als in den Jahren zuvor lief es trotzdem.

Die Karnevalssaison neigt sich langsam zu ihrem Höhepunkt. Am Freitagabend schalteten die Öffentlich-Rechtlichen wie jedes Jahr zur Narrensitzung nach Mainz. Das ZDF übertrug über den gesamten Abend hinweg live aus der Faschingshochburg. In diesem Jahr sicherte sichmit 5,46 Millionen Zusehern ab drei Jahren mal wieder ausgezeichnete 20,5 Prozent Marktanteil. Keine andere Sendung war an diesem Abend gefragter. Anders als viele andere Karnevals-Übertragungen hatte die Show noch kein Problem bei den jungen Zuschauern und versammelte immerhin 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit 6,9 Prozent Sehbeteiligung durfte man im Zweiten zufrieden sein.Im Vergleich zum Vorjahr verlor die Sitzung mal wieder etwas an Boden. So waren 2019 noch 5,81 Millionen Jecken dabei, 2018 waren es 6,42 Millionen. Die Sehbeteiligung purzelte um 2,2 Prozentpunkte nach unten. Dass das Interesse am närrischen Programm stetig abnimmt, ist schon seit einigen Jahren zu spüren. Dennoch halten sich die Übertragungen auch 2020 noch bei sehr guten Gesamtzuschauerzahlen und sind vor allem in den älteren Generationen noch sehr beliebt.Das Erste setzte zu Beginn der Primetime auf eine TV-Komödie.lockte zur besten Sendezeit 3,69 Millionen Zuschauer ein und generierte solide 11,9 Prozent Marktanteil. Bei den Jungen blieb der 90-Minüter mit 5,8 Prozent etwas blass. Im Anschluss hatte man insgesamt nur noch wenig Erfolg. Dieund die-Wiederholung fielen auf 9,0 und 7,9 Prozent Gesamtmarktanteil ab.hatte abschließend nur noch 0,90 Millionen Zuseher und 6,8 Prozent des Marktes.