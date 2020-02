Es wird weiter in die Pedale getreten: Tour de France bleibt bei Eurosport

TV-News

Eurosport hat auch die Spanien-Rundfahrt La Vuelta verlängert und steigt vermehrt in den Frauen-Sport ein.

Der zu Discovery gehörende Sportsender Eurosport hat auf einen Schlag mehrere Sportrechte verlängert. So bleibt die wohl wichtigste Radrundfahrt, die Tour de France, bis mindestens 2025 im Programm des Senders. "Unsere konkurrenzlose Berichterstattung ermöglicht es uns, die Fans ins Zentrum des Geschehens zu bringen und ihnen gleichzeitig verschiedene Möglichkeiten zu bieten, hochwertige Radsportinhalte in der besten Qualität auf jedem Bildschirm, jederzeit und überall zu konsumieren, zu interagieren und zu teilen. Unser Anspruch an unsere hochklassige Produktion ist es stets innovativ zu sein - wie etwa mit Experte Bradley Wiggins, der bei der Tour 2019 live vom TV-Motorrad direkt aus dem Peloton berichtet hat“, jubelt Andrew Georgiou, Präsident von Eurosport und Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions. In Deutschland berichten weiterhin auch ARD und ZDF von der Tour de France, meist aber nicht vollständig live.Georgiou bestätigte zudem, dass Eurosport auch die Rechte an der Spanien-Rundfahrt La Vuelta verlängert habe. Darüber hinaus bedeutet die neue Vereinbarung einen Meilenstein für den Frauen-Rennradsport. Denn Eurosport darf nun erstmals die wichtigen Frauenrennen LüttichBastogne-Lüttich und Flèche Wallonne, die ab 2020 zum ersten Mal produziert werden, live übertragen und so weiter zum Wachstum des Sports beitragen. Die Rechtevereinbarung folgt auf ein erfolgreiches Radsportjahr 2019, bei dem Eurosport bei der Tour de France einen Quotenanstieg um vier Prozent (gegenüber 2018) auf den linearen Sendern, sowie um 95 Prozent (gegenüber 2018) bei der Video-Verweildauer gemessen in Minuten auf den Digitalkanälen verbuchen konnte.Ab 2021 wird das Global Cycling Network (GCN), eine Schwesterplattform von Eurosport , die komplette Grand-Tour-Action powered by Eurosport in ihrer neuen App streamen und den Radsportfans ein ultimatives Erlebnis bieten.