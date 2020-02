«Ellen Game of Games» geht bei NBC weiter

US-Fernsehen

Das amerikanische Network möchte von der Powerfrau weiterhin profitieren.

Die amerikanische Nachmittagstalkerin Ellen DeGeneres wird auch weiterhin für «Ellen Game of Games» vor der Kamera stehen. Diese Nachricht kündigte sie am Dienstag in einer neuen Ausgabe der «The Ellen DeGeneres Show» an, die auf vielen amerikanischen Affilates läuft. Beide Shows werden von Warner Bros. Television produziert.„Ich bin so aufgeregt. Ich liebe diese Show so sehr“, sagte DeGeneres. „Sie macht mich so glücklich. Ich liebe Spiele. Sie kombiniert all meine Lieblingsdinge: Preise und Überraschung. Ich bin sicher, dass Sie es gesehen haben, aber wenn nicht, haben Sie etwas verpasst. Wir können es kaum erwarten, mit der nächsten Runde zu beginnen.“ Obwohl die Einschaltquoten der Sendungen rückläufig sind, sind Warner Bros. und NBC mit dem Ergebnis weiterhin zufrieden.Für Ellen wird es nicht langweilig. Ihre Parodie «The Masked Dancer» innerhalb der «The Ellen DeGeneres Show» wurde von FOX für eine eigene Staffel bestellt. Außerdem ist sie weiterhin am werktäglichen Nachmittag zu sehen. «Ellen Game of Games» wird von DeGeneres, Kevin A. Leman II, Mary Connelly, Ed Glavin, Andy Lassner, Derek Westervelt, Daniel Norris, Noah Bonnett und Jeff Kleeman produziert. Es wird von Warner Horizon Unscripted and Alternative Television in Zusammenarbeit mit Telepictures und A Very Good Production hergestellt.