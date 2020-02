«Gilmore Girls»-Star Lauren Graham steigt in die «Mighty Ducks»-Serie ein

US-Fernsehen

Die lang in Entwicklung befindliche Serienfortsetzung der «Mighty Ducks»-Trilogie ist nun offiziell von Disney+ bestätigt.

Schon lange im Gespräch, nun auch ganz offiziell in trockenen Tüchern: Disney+ wird die Sportkomödien-Trilogiemit einer Serie fortführen. Die «Mighty Ducks»-Fortsetzungsserie wird zehn Episoden umfassen und hat nun mit Lauren Graham eine namhafte Schauspielerin gefunden. Der «Gilmore Girls»-Star wird die Mutter eines eishockeyvernarrten Jungen spielen, der aus dem titelgebenden Team fliegt und sich nun eine eigene Truppe zusammenstellt. Die Rolle des Ex-Ducks wird von Brady Noon («Good Boys») verkörpert.Lauren Graham steigt bei der Serie zudem als Co-Executive Producer ein. Die Dreharbeiten sollen laut 'Variety' in den kommenden Wochen beginnen, die Veröffentlichung der Serie ist noch für dieses Jahr vorgesehen. Steve Brill, der Schöpfer der «Mighty Ducks», hatte gemeinsam mit Josh Goldsmith und Cathy Yuspa die Idee zur neuen Serie.James Griffiths wird auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Michael Spiller, George Heller, Brad Petrigala und Jordan Kerner (der auch in die Originalfilme involviert war) sind als Executive Producer involviert. Gerüchteweise wird Emilio Estevez , der erwachsene Hauptdarsteller der Originalfilme, in der neuen Serie wieder in seine alte Rolle schlüpfen.