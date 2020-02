Ryan Seacrest-Komödie bekommt Piloten

US-Fernsehen

Das Network ABC bestellte die Workplace-Comedy «Work Wife».

Der TV-Sender ABC hat einen Pilotauftrag für die Serie «Work Wife» erteilt. Die Comedy-Serie ist in Zusammenarbeit von den Produzenten Kelly Ripa und Ryan Seacrest sowie den Autoren Casey Johnson und David Windor entstanden. Bei ABC begann die Entwicklung des Formates schon im Oktober 2018, jedoch scheiterte das Projekt von ABC Studios. Damals war Michael Ian Black für das Format verantwortlich.Todd Holland, der bei mehr als 50 Folgen von «The Larry Sanders Show» und zahlreiche «Malcolm Mittendrin»-Folgen umsetzte, wird für die Regie und Produktion des Pilotfilms verantwortlich sein. Ripa und Seacrest moderieren derzeit die ABC-Talkshow «Live with Kelly and Ryan» und haben deshalb beruflich sehr viel miteinander zu tun. Außerdem steht Seacrest bei der «American Idol»-Neuauflage vor der Kamera.Die Serie «Work Wife» handelt von der plantonischen Freundschaft eines Männer-Frauen-Teams und dessen beruflicher Erfolg. Sie teilen nicht nur die privaten Geschichten, sondern auch andere Sachen wie ihr Deodorant. Die Protagonisten Dani und Scott, die in der Immobilien-Welt zu Hause sind, machen sich selbständig und müssen nun als Chef wahrgenommen werden.