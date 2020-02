Zurück in der Primetime: «Der Bulle von Tölz»

TV-News

Von England geht es bei Sat.1 Gold freitags bald zurück ins tiefste Bayern.

In den zurückliegenden Wochen und auch noch im Februar gehört der Freitagabend beim Best-Ager-Sender Sat.1 Gold Ermittlern aus England. Doch ab dem 28. Februar 2020 ändert sich das. Dann laufen bei Sat.1 Gold um 20.15 Uhr wieder Wiederholungen der einstigen Sat.1-Krimireihemit Ottfried Fischer in tragender Rolle. Die Serie löst auf diesem Sendeplatz dannab. Die britische Serie bleibt aber im Programm, läuft künftig aber nur noch ab 22.05 Uhr – weiterhin übrigens in Doppelfolgen.Neu wird ab dem 27. Februar auch der Donnerstagabend bei Sat.1 Gold. Der Best-Ager-Sender wird dann die jeweils ein paar Tage zuvor von Sat.1 erstausgestrahlte Episode vonsenden – immer zur besten Ausstrahlungszeit um 20.15 Uhr. Somit müssen die tierischen Formate, für die Sat.1 Gold eigentlich donnerstags steht, den Platz räumen.wird pausieren, die Sendung, eine Clip-Show, startet ab dann ein bisschen später: nämlich um 22.45 Uhr. Ab 23.30 Uhr und bis tief in die Nacht plant Sat.1 Gold ab Ende Februar mit einer dreifachen Ladung von