RTLZWEI spricht wieder «Endlich Klartext» mit Abdelkarim

Die preisgekrönte Informationssendung, in der Abdelkarim für Begegnungen zwischen Politik und Volk sorgt, geht Mitte Februar weiter.

Für die erste Staffel vonhat Komiker Abdelkarim 2018 einen Fernsehpreis erhalten. Nun ist es endlich an der Zeit für eine weitere Runde des preisgekrönten Sozial-Checks von RTLZWEI: Ab Mitte Februar treffen erneut Politiker- und Entscheidungsträger Abdelkarim, der sie daraufhin hautnah zu den Menschen bringt, die mit den Folgen ihrer Politik leben müssen. Der Auftakt zur neuen Staffel erfolgt am 18. Februar 2020 um 22.15 Uhr. «Endlich Klartext» kehrt also am selben Tag zurück, an dem die neue RTLZWEI-Sozialreportage «Hartz Rot Gold» startet ( mehr dazu ).Kabarettist Abdelkarim sagte 2018 über den Gewinn des Deutschen Fernsehpreises in der Sparte 'Beste Information': "Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Freude über die Nominierung noch steigern lässt. Großartig. Ich bedanke mich bei allen Bürgern und Politikern fürs Mitmachen, bei doclights und RTL II für die sehr grandiose Zusammenarbeit und vor allem für das unbegründete Vertrauen in den Marokkaner."Die neue Staffel ändert nichts an der Rezeptur der ersten Runde: Gemeinsam mit Gastgeber Abdelkarim begeben sich Politiker auf eine Reise mit unbekanntem Ziel. Sie treffen dabei auf Menschen, die unmittelbar betroffen wären, wenn die jeweilige Partei ihre Wahlkampfforderungen und Programme durchsetzen würde. Diesen Menschen und auch dem gezielt nachbohrendem Kabarettisten müssen die Politprofis Rede und Antwort stehen – und die Produktion der doclights GmbH Büro Berlin zeigt die Volksvertreterinnen und Volksvertreter häufig, wie sie so aus dem Konzept gebracht werden.