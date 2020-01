Neue Folgen von «Dittsche» starten Anfang März

TV-News

Im März geht es wieder los. Dann steht Olli Dittrich wieder im Bademantel und Jogginghose vor der Kamera.

Anfang März strahlt das WDR neue Folgen der Comedy-Sendungaus. Die erste neue Episode wird am Sonntag, den, 1. März ab 23.30 Uhr ausgestrahlt. Wie schon in den vorherigen Ausgaben, geht Dittrich im Imbiss alle Ereignisse der vergangenen Woche nochmal durch. Auch der Kleiderstil ist gleichgeblieben: Jogginghose und Badelatschen in Kombination mit seinem Bademantel. Mit dabei sind ebenfalls wieder der Wirt Ingo und der Krötensohn Jens.Die Sendung «Dittsche» umfasst bereits mehr als 250 Episoden in 28 Staffeln. Zum festen Bestandteil gehören die Charaktere Dittsche, Ingo und Krötensohn. Bis zur 25. Staffel spielte zudem Franz Jarnach den Stammgast Schildkröte. Jarnach verstarb allerdings schon im Jahr 2017 an einem Herzinfarkt. Darüber hinaus traten in vielen Ausgaben Gäste auf. Das besondere an «Dittsche» ist, dass es kein Drehbuch gibt. Jede Episode ist eine 30-minütige Live-Improvisation. Zudem wird die Sendung, bis auf zwei Ausgaben, jedes Mal aus einer Imbissbude gesendet.Der Hauptcharakter Dittsche wird von Olli Dittrich dargestellt. Jon Flemming Olsen spielt den Imbisswirt Ingo. Schildkröte wurde von Franz Jarnach dargestellt. Der Schauspieler von Krötensohn ist Jens Lindschau. Die Sendung wird bereits seit dem Jahr 2004 ausgestrahlt. Zu den bekanntesten Gästen von «Dittsche» zählen Rudi Carell, Uwe Seeler, Thomas Gottschalk, Wladimir Klitschko, Günther Jauch, Michael Herbig, Moritz Bleibtreu und Jan Böhmermann.