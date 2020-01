Medienberichte: Sky steht kurz vor Deal mit Disney+

Vermischtes

Somit wären die Inhalte des Ende März startenden Streaming-Dienstes für Sky-Kunden erhältlich.

Seit Jahrzehnten arbeiten Disney und Sky eng zusammen; in England hat der Maus-Konzern sogar einen eigenen Sky-Cinema-Sender. Doch am 24. März bricht eine neue Zeitrechnung an; dann nämlich startet der eigene Disney-Streaming-Dienst Disney+ - und dieser braucht natürlich exklusive Inhalte. Unter anderem der britischeberichtet nun, dass die Verhandlungen zwischen Disney und Sky am vergangenen Wochenende einen entscheidenden Schritt weitergekommen sein. Demnach wollen beide Unternehmen auch künftig sehr eng zusammenarbeiten.Die kommende Disney+-App soll tief in SkyQ integriert werden – ganz nach dem Vorbild von Netflix . Sky werde Disney-Inhalte aber eben nicht mehr exklusiv haben. Demnach könnten auch Sky-Konkurrenten, etwa BT, die Disney-App anbieten – eben aber wirklich nur als App. Das Besondere an der tiefen Integration bei Sky: Das eigenständige Öffnen der Disney-App ist dann nicht mehr nötig. Wer, etwa über die Sprachsuche, Inhalte finden will, bekommt als Ergebnisse jetzt schon Sky- und Netflix-Inhalte komplett nebeneinander angezeigt. Das soll fortan dann auch mit Disney-Inhalten möglich sein.Nicht explizit im Artikel erwähnt, aber wahrscheinlich ist, dass – spätestens mittelfristig – Zusatzkosten für Disney+ erhoben werden, die aber direkt von Sky vom Konto abgebucht werden. Fragezeichen gibt es aber noch: Gibt es, wie zum Beispiel bei Anbietern in den USA, zu Beginn ein kostenloses Jahresabo? Und wird es irgendeine Einigung über die lineare Verbreitung von Disney+-Inhalten geben? Da die tiefe Disney+-Integration demzufolge schon ab dem 24. März erfolgt sein soll, dürften Antworten nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Als wahrscheinlich gilt übrigens, dass diese Vereinbarung nicht nur für Großbritannien gilt, sondern auch für die anderen Sky-Länder, also Italien, Österreich und Deutschland.