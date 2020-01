Darum zieht «100% Bundesliga» kurzzeitig um

Vermischtes

Die Nitro-Bundesliga-Show muss ihr Studio räumen. Das hat mit «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» zu tun.

Ungewohnte Optik bei Nitros Fußball-Show. Schon die erste Ausgabe im neuen Jahr, die am Montagabend gezeigt wurde, musste aus einem „Ausweich-Quartier“ (O-Ton Moderatorin Laura Wontorra) produziert werden. Den Grund lieferte das Moderatoren-Duo (Wontorra und Thomas Wagner) gleich mit. Im eigentlichen Set der Sendung werden zur Zeit die aus Köln kommenden Shows zum Dschungelcamp, also «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach» und die große Primetime-Party-Show hergestellt. Entsprechend hat das Fußball-Studio zur Zeit eher den Look eines Urwaldes. Weil das Set wohl auch bis kommenden Montag noch nicht zurückgebaut ist, muss das Fußballformat auch am 27. Januar nochmals ausweichen.Die um 22.15 Uhr beginnende Sendung kommt dann direkt aus der Fohlenwelt in Mönchengladbach. Zu Besuch wird dann auch der Hausherr sein: Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, ist Gast des Abends bei den Moderatoren Laura Wontorra und Thomas Wagner.Ein wichtiges Thema neben den Partien der Bundesliga ist die Schlussphase der Wintertransfers. Welches sind die spektakulärsten Zu- und Abgänge in der Liga? Und wie sehr kann Alvaro Odriozola von Real Madrid seinem neuen Verein Bayern München helfen?