«9-1-1» beschert Sky1 sechsstellige Zuschauerzahlen

Ebenfalls sehr populär am Mittwochabend waren Re-Runs der einstigen Sat.1-Ermittlershows bei Sat.1 Gold.

So viel darf verraten werden: Die dritte Staffel der Ryan-Murphy-Seriehat es in sich. Trailer vor dem Staffelstart bei Sky1 verrieten schon einen Teil der Handlung: Ein Tsunami am Santa Monica Pier erfordert die volle Konzentration und maximalen Einsatz der Rettungskräfte. Und zieht auch das deutsche Publikum in seinen Bann. Entertainment-Sender Sky1 zeigte am Mittwochabend um 20.15 Uhr die dritte Folge der dritten Staffel als lineare Premiere und punktete mit im Schnitt rund 100.000 Zuschauern. Die Drama-Serie kam somit auf 0,3 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die 45 Minuten lange Folge im Schnitt 0,2 Prozent (die ermittelte Reichweite lag in dieser Altersklasse bei rund 10.000 Zusehern).Erfolgreich unterwegs war am Mittwochabend derweil auch Sat.1 Gold . Der Best-Ager-Sender bestückt unter anderem mittwochs seine Primetime mit den einstigen Sat.1-Vorabend-Ermittler-Sendungen. Auf diese Programmfarbe will Sat.1 noch im ersten Halbjahr 2020 selbst wieder zurückgreifen und hat unter anderem von «K11» neue Folgen geordert. Die Reihe aus dem Hause Constantin Entertainment kam am Mittwoch ab 20.15 Uhr bei Sat.1 Gold auf rund 580.000 Zuschauer. Somit erzielte der Sender klar überdurchschnittliche 1,9 Prozent Marktanteil bei allen, bei den Jungen wurden gute 1,8 Prozent Marktanteil ermittelt.Ab kurz nach 21 Uhr hatte Sat.1 Gold dann ein altes Abenteuer der filmpool-Sendungim Angebot (die Serie soll von Sat.1 nun als «Grünberg und Kuhnt» weitergeführt werden ). Die Wiederholung am Mittwoch brachte Sat.1 Gold nun 540.000 Zuschauer ein. Die Quoten lagen weiterhin auf einem guten Niveau. Bei allen wurden im Schnitt 1,8 Prozent Marktanteil festgestellt, bei den klassisch Umworbenen erreichte die halbstündige Ausstrahlung 1,6 Prozent Marktanteil.