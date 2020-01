«The Bachelor» und «AGT: The Champions» legen wieder zu

US-Quoten

Zudem ging es auch für die CBS-Serien nach oben. Das «9-1-1»-Spinoff [Lone Star]] schlug sich ohne NFL-Boost solide.

US-Quotenübersicht ABC: 5,95 Mio. (7%)

NBC: 5,88 Mio. (4%)

FOX: 4,48 Mio. (4%)

CBS: 6,13 Mio. (3%)

The CW: 0,62 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: ab 2 J. (18-49)

< kam im Anschluss mit nur 3,70 Millionen zuschauern immerhin noch auf gute vier Prozent.



Zu Beginn der Primetime machte «The Neighborhood» bei CBS ein sattes Reichweitenplus von 2,13 Millionen Zuschauern im Vergleich zur Vorwoche. Mit 6,77 Millionen Zusehern musste sich die CBS-Serie überraschenderweise nur ganz knapp «AGT: The Champions» geschlagen geben. Die Sehbeteiligung beim jungen Publikum ging von drei auf gute vier Prozent nach oben. Sowohl «Bob Hearts Abishola» als auch «All Rise» waren danach allerdings nur noch für drei Prozent Zielgruppen-Marktanteil gut. Die Gesamtreichweite hielt sich mit 6,44 und 5,75 Millionen Zusehern auf hohem Niveau. So klettere «Bull» zu später Stunde noch einmal mit 6,03 Millionen Zuschauern auf gute vier Prozent Marktanteil bei den 18- bis 49-Jährigen.



Am Sonntagabend profitierte der Start der neuen Serie «9-1-1: Lone Star» noch von den NFL Playoffs bei FOX. Einen tag später musste das Spinoff ohne Football-Unterstützung auskommen. Mit 5,83 Millionen Zuschauern und vier Prozent Zielgruppen-Marktanteil schlug sich Folge zwei zur besten Sendezeit ziemlich gut. «Prodigal Son» hatte danach nur noch auf 3,13 Millionen Zuseher auf der Uhr. Gegen die starke Konkurrenz hatte The CW an diesem Abend wenig zu melden. Für neue Episoden von «All American» und «Black Lightning» interessierten sich nur 0,68 und 0,55 Millionen Zuschauer. Immerhin ergatterten beide Serien noch ein Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum.

Nach einem deutlichen Quotensturz in der Vorwoche richteten die beiden großen Shows bei ABC und NBC den Blick wieder nach oben. Mit einem ordentlichen Plus von zwei Prozentpunkten auf acht Prozent Marktanteil setzte sichmit großem Abstand an die Spitze bei den klassisch Umworbenen. Zu später Stunde gab ABC mit einer neuen Folgeweiter den Ton an. Ab 22 Uhr hielt sich die Drama-Serie bei guten fünf Prozent Sehbeteiligung und 5,39 Millionen Zuschauern. «The Bachelor» begeisterte im Vorfeld 6,22 Millionen Zuschauer. Daher hatteauch in dieser Woche wieder die Nase vorn. Die NBC-Talentshow erreichte 6,97 Millionen Zuseher und sicherte sich sich dabei allerdings nur fünf Prozent Marktanteil bei den 18- bis 49-Jährigen. <