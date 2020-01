Kinocharts: «Bad Boys for Life» mit bestem Neustart der Woche

Einspielergebnisse

"Nur noch" auf dem zweiten Rang liegt somit «Der Aufstieg Skywalkers».

17 Jahre nach dem zweiten Teil startete «Bad Boys for Life» in den Kinos und zieht auf Platz eins der deutschen Kinocharts. 485.000 Zuschauer wollten die Actionkomödie von Jerry Bruckheimer mit Will Smith und Martin Lawrence am ersten Wochenende in den deutschen Kinos sehen, was 4,2 Millionen Euro Umsatz einspielte.Die neutne «Star Wars»-Episode:wurde somit an seinem fünften Wochenende auf den zweiten Platz verdrängt und erzielte bei 140.000 Kinogängern ein Einspiel von 1,6 Millionen Euro. Der zweitmeistgesehene Film des Wochenendes war der Oscarfavorit «1917» mit 1,5 Millionen Euro Umsatz. Die 170.000 Zuschauer brachten den neu angelaufenen Kriegsfilm auf Rang drei der deutschen Kinocharts. Ein weiterer Neustart,, war ein Erfolg und sicherte sich mit 140.000 verkauften Tickets und knapp 1,4 Millionen Euro Umsatz den vierten Platz. Auf Rang fünf folgt der humorvolle Krimi «Knives Out – Mord ist Familiensache» , der auch am dritten Wochenende mit 1,3 Millionen Euro Umsatz bei knapp 140.000 Besuchern überzeugen konnte. Ebenso konnten «Jumanji: The Next Level» und «Die Eiskönigin 2» sechsstellige Besucherzahlen verbuchen.Auch in den US-Charts konnte «Bad Boys for Life» überzeugen und spielte ganze 59,18 Millionen US-Dollar ein. Eher enttäuschend startete dagegen der Film «Die fantastische Reise des Dr. Dolittle», der am 30. Januar in den deutschen Kinos anläuft, mit Einnahmen von 22,53 Millionen US-Dollar. Wie in den deutschen Charts liegt auch in den USA «1917» mit einem Umsatz von 22,14 Millionen US-Dollar auf Rang drei.