US-Fernsehen

Nach der erfolgreichen Doku-Reihe «Surviving R. Kelly» beschäftigt man sich mit einem anderen Mann.

Die Reihe «Surviving R. Kelly» sorgte in den Vereinigten Staaten von Amerika für zahlreichen Gesprächsstoff. Die Dokumentation war so erfolgreich, dass die Strafverfolgungsbehörden erneut die Ermittlungen aufnahmen und dem Sänger R. Kelly ein Prozess bevor steht. Nun gab Lifetime grünes Licht für «Surviving Jeffrey Epstein».Bei dem neuen Projekt übernehmen Anne Sundberg und Ricki Stern die Regie, Christopher Mason (New York Times, New York Magazine) wird ebenfalls an dem Projekt beteiligt sein. Shura Davidson und Gena McCarthy produzieren den Stoff. Epstein wurde im Juli 2019 verhaftet und man warf ihn Übergriff und Handel mit zahlreichen minderjährigen Mädchen vor.Der Fall erlangte internationale Bekanntheit, denn Epstein kannte zahlreiche mächtige Persönlichkeiten in Washington DC und hatte zahlreiche internationale Bekannte. Hatte? Richtig gelesen, Epstein starb im August in seiner Zelle in einer New Yorker Haftanstalt. Er soll sich das Leben genommen haben, Insider spekulieren immer wieder, dass er ermordet wurde.